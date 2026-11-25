Với sự vào cuộc chủ động của các sở, ngành, địa phương, tỉnh đã hoàn thành trước hạn việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) với độ chính xác cao, góp phần hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ động, nỗ lực thực hiện

Phòng Nghiệp vụ 1 (Sở Tư pháp) phụ trách theo dõi, tổng hợp tình hình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Ngay sau khi có hướng dẫn, ngày 28-4, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát và thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng để chỉ đạo xuyên suốt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tỉnh đã gửi báo cáo kết quả tổng rà soát vào ngày 2-11, sớm hơn thời hạn quy định và không có sai số. Kết quả, tính đến ngày 31-10, toàn tỉnh đã hoàn thành tổng rà soát 831 văn bản QPPL, gồm 471 văn bản cấp tỉnh, 144 văn bản cấp huyện (trước sắp xếp) và 216 văn bản cấp xã.

Không chỉ rà soát, tỉnh còn đề xuất xử lý số lượng đáng kể văn bản không còn phù hợp. Cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ một phần 86 văn bản; bãi bỏ toàn bộ 89 văn bản và ban hành mới 34 văn bản cấp tỉnh. Đối với cấp xã, đề xuất thay thế 73 văn bản, bãi bỏ toàn bộ 54 văn bản, ban hành mới 52 văn bản.

Toàn tỉnh cũng hoàn thành xử lý, ban hành mới 109 văn bản cấp tỉnh; xử lý 113 văn bản cấp xã, tập trung vào những văn bản cần điều chỉnh để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các quy định pháp luật mới ban hành.

Kết quả nêu trên có sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tại Sở Nội vụ, bám sát hướng dẫn của cấp trên, sở đã hoàn thành rà soát, xác định 39 văn bản QPPL cấp tỉnh còn hiệu lực và chưa có hiệu lực. Từ đó, sở đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 văn bản; thay thế 5 văn bản; bãi bỏ toàn bộ 7 văn bản; ban hành mới 4 văn bản. Đồng thời, xác định lộ trình tham mưu xử lý dứt điểm văn bản cần bãi bỏ trong năm 2026 và tiếp tục rà soát thực hiện đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới trong năm 2026 và 2027.

UBND phường Nha Trang cũng sớm phân công bộ phận văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng chuyên môn triển khai; hướng dẫn, đôn đốc rà soát văn bản. Các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý các văn bản có nội dung không còn phù hợp hoặc phát sinh bất cập trong quá trình thực hiện.

Tinh thần chủ động triển khai thể hiện ở tất cả sở, ban, ngành, địa phương. Đặc biệt, một số đơn vị đảm nhiệm số lượng văn bản lớn như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng… vẫn rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều địa phương như: Diên Thọ, Nam Nha Trang, Nam Ninh Hòa… đã vào cuộc khẩn trương, đóng góp cho kết quả chung của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Công chức Sở Tư pháp báo cáo lãnh đạo về tình hình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thực tế, việc sáp nhập địa giới hành chính đã dẫn đến thay đổi tình trạng hiệu lực, phạm vi áp dụng của hệ thống văn bản QPPL của các địa phương trước sắp xếp. Tại Khánh Hòa, sau khi hợp nhất 2 tỉnh, ngoài 144 văn bản cấp huyện còn hiệu lực, có 196 văn bản cấp tỉnh, 70 văn bản cấp xã trước sắp xếp chưa được quyết định áp dụng. Nhiều văn bản quy định chính sách đặc thù của mỗi địa phương trước sáp nhập (thu hút nhân tài, chế độ cho người có công, bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi…) không đồng nhất, nên không thể áp dụng thống nhất trên địa giới hành chính tỉnh sau hợp nhất…

Từ thực tiễn đó, tỉnh đã đề xuất Trung ương sắp xếp các vấn đề đã nhận diện thành nhóm như: Đất đai, tài chính - ngân sách, y tế, giáo dục, xây dựng, đầu tư - kinh doanh, tổ chức chính quyền địa phương…; làm rõ nguyên nhân thiếu thống nhất; phân định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, phương án, thời hạn hoàn thành xử lý. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cấp phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo hướng kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, thể hiện được lịch sử hiệu lực của văn bản, tình trạng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; mối liên hệ giữa văn bản gốc với văn bản sửa đổi hoặc quy định chi tiết; có chức năng cảnh báo văn bản hết hiệu lực, có nội dung liên quan hoặc có khả năng mâu thuẫn, chồng chéo.

Bà Lý Thụy Ý Uyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, đây là đợt tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL quy mô nhất từ trước đến nay, với phạm vi rộng, khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến hầu hết lĩnh vực quản lý nhà nước. Kết quả tổng rà soát không chỉ góp phần đánh giá toàn diện hệ thống văn bản hiện hành, mà còn giúp phát hiện những quy định bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi, đúng thẩm quyền. Đối với tỉnh, trên cơ sở kết quả tổng rà soát, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản được rà soát theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tiến độ; kịp thời kiến nghị Trung ương xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở cũng tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai việc tổng rà soát bảo đảm thực chất, hiệu quả. Việc thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ sau tổng rà soát sẽ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.