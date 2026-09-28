Góp phần tạo đồng thuận, tăng cường hiệu quả quản lý tại cơ sở

Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương

Thôn Tân Thành (xã Tánh Linh) có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa, phong tục. Những năm qua, diện mạo thôn thay đổi rõ rệt: Nhiều nhà gỗ được thay bằng nhà xây, hệ thống mương, đê kè được đầu tư, đường giao thông được mở rộng.

Trưởng thôn Lý Văn Chung (dân tộc Nùng, 44 tuổi) chia sẻ: “Các cán bộ thôn, xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Nhờ vậy, nhiều người đã vươn lên làm chủ cuộc sống. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Số lượng học sinh đã vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng lên và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương phát triển”.

Theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, thôn Tân Thành vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Trong 5 năm qua, người dân vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ 109 tỷ đồng, với 521 lượt hộ vay. Năm 2026, thôn được hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà, mỗi căn 40 triệu đồng và trao hơn 100 con bò cho hộ nghèo. Trước thực tế một số tuyến đường còn nhỏ, dốc, thôn vận động người dân hiến đất mở rộng 9 tuyến đường. Những kết quả trên có sự đóng góp của Ban lãnh đạo thôn trong vận động, tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân.

Theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, thôn Tân Thành vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo.

Nhằm hỗ trợ người dân tốt hơn, nhiều cán bộ thôn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ. Để các chuyến công tác của tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho đạt hiệu quả, chị Lê Thị Mến (Trưởng thôn La Ngâu, dân tộc Cơ Ho, 34 tuổi) lập danh sách trước, hẹn người lớn tuổi và đề nghị có người trẻ đi cùng để vừa hoàn thành thủ tục, vừa hướng dẫn cách thực hiện cho lần sau. Chị Mến cho biết, mỗi lần đồng hành cùng cán bộ xã, chị tích lũy thêm kiến thức về dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân khi cần, bởi cán bộ xã chỉ xuống địa bàn định kỳ hằng tháng.

Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân, chị Mến khảo sát các tuyến đường xuống cấp để đề xuất xã giải quyết. Từ phản ánh của thôn, xã đã lên kế hoạch sửa chữa đường vào nghĩa trang bị sạt lở, xử lý tình trạng ngập tại khu vực nhà văn hóa và tượng đài liệt sĩ, lắp đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường. Những việc làm cụ thể này giúp người dân phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng địa phương.

Sinh ra, lớn lên ở địa phương và hiểu rõ phong tục, khó khăn của cộng đồng, chị K’ Thị Diệp (41 tuổi, Trưởng thôn Ka Lon, xã Phan Sơn) cho biết từng làm công tác mặt trận tại xã cho nên khi đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, chị muốn góp sức hỗ trợ người dân tốt hơn. Ban ngày, trong thôn chủ yếu còn trẻ em, người già; người trẻ đi làm xa đến khuya mới về. Nhận thấy nguy cơ tảo hôn ở các gia đình có con trong độ tuổi thành niên, cán bộ thôn thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát, góp phần đẩy lùi tình trạng này.

Cán bộ là gốc của mọi việc

Theo Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh, ông Lý Văn Chung đã trải qua nhiều công việc tại xã, nhưng chọn về làm trưởng thôn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm xây nhà tình nghĩa, nâng cấp hạ tầng; vận động người dân hiến đất mở đường, không vứt rác thải tràn lan, ngăn chặn nạn tảo hôn. Hiện nay, cán bộ cấp xã, thôn đi đến từng ngõ, gõ cửa tận nhà để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, chủ động nắm bắt thực tế đời sống và vận động người dân.

Tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho hỗ trợ người dân dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: THANH HẢI)

Nhờ được hỗ trợ máy tính, các thôn có thể giúp người dân thực hiện thủ tục tại chỗ, không phải lên xã. Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ cho biết, cán bộ thôn giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân sẽ tạo sự gắn kết, hỗ trợ mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống. Khi người dân thiếu vốn hoặc gặp khó khăn về thủ tục, thôn chuyển thông tin để xã nắm bắt và hỗ trợ. Qua mạng xã hội, thôn gửi thông báo của xã đến từng hộ về các chương trình hỗ trợ và nội dung tuyên truyền. Các hoạt động thiết thực của chính quyền địa phương hai cấp giúp người dân tiếp cận các chính sách thuận lợi hơn.

Cán bộ thôn giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân sẽ tạo sự gắn kết, hỗ trợ mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống. Khi người dân thiếu vốn hoặc gặp khó khăn về thủ tục, thôn chuyển thông tin để xã nắm bắt và hỗ trợ. Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ

Đồng quan điểm, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn nhận định, sau sáp nhập, xã lựa chọn người lãnh đạo thôn có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu địa bàn, trình độ chuyên môn và gần dân để xử lý nhanh công việc phát sinh. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng. Nhờ đó, truyền thống đoàn kết được giữ vững, sự gắn kết trong khu dân cư được tăng cường. Thời gian tới, xã tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm việc tại thôn, đồng thời hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Nhận định về vai trò của ban điều hành thôn, ông Lưu Tấn Nhạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Kho cho biết, địa bàn rộng, số hộ đông, khối lượng công việc nhiều nhưng các thôn đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những vấn đề phát sinh tại cơ sở được thôn phối hợp xử lý nếu thuộc thẩm quyền; những việc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét. Qua đó, hoạt động của thôn sau sáp nhập từng bước ổn định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sự chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của cán bộ xã, thôn giúp nắm bắt và giải quyết những vấn đề cụ thể từ cơ sở, tăng sự gắn kết trong cộng đồng. Sự đồng hành, tin tưởng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, tạo đồng thuận và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.