Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 tại Hà Nội ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Toàn thành phố tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025, trong đó, hơn 144 nghìn bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Điều này cho thấy sự quan tâm, chủ động tham gia của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự góp mặt của các bậc lão thành cách mạng và bạn bè quốc tế đã góp phần mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi. “Kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới. Các bài thi cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong quá trình triển khai, các cuộc thi tại cơ sở tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng khẳng định, ý nghĩa của việc tổ chức cuộc thi không chỉ ở kết quả trước mắt, mà còn ở tác động lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, mà quan trọng hơn là phải chủ động tạo dựng và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Khi cái tốt được nhìn thấy nhiều hơn, được chia sẻ rộng hơn và trở thành niềm tin trong cộng đồng, cái xấu, cái sai sẽ từng bước mất đi không gian tồn tại.

Sức hút của cuộc thi đã thu hút đông đảo, đa dạng sự tham gia của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò nêu gương, như Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Lĩnh Nam Đỗ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn... trực tiếp tham gia viết bài dự thi, góp phần khuyến khích, lan tỏa trách nhiệm và ý thức tham gia trong toàn hệ thống chính trị.

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc bảy thể loại để trao giải cấp thành phố. Cùng với đó, Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Từ những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cấp ủy đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục; kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Các cấp, các ngành phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thành công của cuộc thi phải được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Mỗi tác phẩm có giá trị phải góp phần củng cố niềm tin; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một nhân tố tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mỗi cấp ủy phải thật sự là một địa chỉ tin cậy trong định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội.