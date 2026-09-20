Góp phần nâng cao vị thế đất nước, phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, sáng 20/2/2026 (giờ địa phương). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi.

Đây là nhận định của Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, Đại học Columbia (Hoa Kỳ) khi trả lời phỏng vấn TTXVN về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng cho rằng, Việt Nam có cơ sở và tiếng nói thuyết phục để đóng góp vào nỗ lực khôi phục lòng tin, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc. Với tư cách là một quốc gia đang phát triển có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, cùng quan hệ rộng mở với nhiều đối tác, Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói đáng tin cậy cho các nỗ lực thu hẹp khác biệt, xây dựng lòng tin và thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Chính kinh nghiệm lịch sử, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường và việc Việt Nam kiên trì thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế đang giúp Việt Nam có những đóng góp phù hợp, thực chất đối với các vấn đề chung của thế giới.

Theo Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển mạnh mẽ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước, tạo điều kiện mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi.

Giáo sư cho rằng, chuyến thăm có thể tạo chuyển biến tích cực trong hầu hết các lĩnh vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ đang quan tâm. Năng lượng, công nghệ, hàng không và tài chính dự kiến sẽ là những điểm sáng đáng chú ý nhất. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, cũng như phù hợp lợi ích kinh tế, thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA) Noel V. Lateef cho rằng, Việt Nam nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới, thành viên quan trọng của ASEAN và có tiếng nói ngày càng có ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam không chỉ được nhìn nhận qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn qua năng lực cân bằng quan hệ, đóng góp thiết thực cho ổn định khu vực và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đà phát triển nhanh của Việt Nam cho thấy hiệu quả của một đường lối đối ngoại mang tính xây dựng. Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột kéo dài tại nhiều khu vực, bất ổn địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và những thách thức phi truyền thống đan xen, một chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ được xem là nền tảng để Việt Nam vừa bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, vừa mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch FPA cho rằng, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tạo thuận lợi để hai nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, năng lượng đến khắc phục hậu quả chiến tranh. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ duy trì động lực hợp tác, củng cố niềm tin ở cấp cao nhất rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ là bền vững và tiếp tục tiến triển.

Theo Giáo sư Piper Campbell, Chủ nhiệm Khoa Chính sách đối ngoại và An ninh toàn cầu thuộc Trường Dịch vụ Quốc tế (SIS), Đại học American, 2026 là một năm sôi động trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ với nhiều hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước. Giáo sư cho rằng, Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng và hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hai nước đều mong muốn sớm đạt được một thỏa thuận thương mại. Hoa Kỳ không chỉ là đối tác thương mại chủ chốt mà còn là nhà đầu tư lớn vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh bán dẫn, lĩnh vực đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất, hai nước cũng đứng trước cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác, như hạ tầng viễn thông, năng lượng.