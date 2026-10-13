Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Toàn cảnh chương trình làm việc

Dự hội nghị có các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 01; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP và Ban Chỉ huy các đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Ghi nhận kết quả, làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Trung nhấn mạnh Đoàn kiểm tra ghi nhận việc Đảng ủy CATP và các đơn vị được kiểm tra đã chủ động triển khai các nghị quyết, chương trình hành động; đồng thời đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung đã được chỉ rõ, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm thống nhất và đáp ứng yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đại tá Đỗ Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 01 phát biểu tại hội nghị

Việc tiếp thu, giải trình và khắc phục sau kiểm tra phải được triển khai đồng bộ, có phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể; tăng cường theo dõi, đôn đốc đến khi hoàn thành, không dừng lại ở việc ban hành văn bản. Qua đó, phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đăng Khánh, Chánh Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW, Thư ký Đoàn kiểm tra, đã thông tin tình hình, tổng hợp kết quả thẩm tra, xác minh. Đoàn kiểm tra ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị của Đảng ủy CATP và các đảng ủy trực thuộc; hồ sơ, tài liệu được xây dựng khoa học, phục vụ yêu cầu thẩm tra, xác minh theo tiến độ. Các báo cáo cơ bản bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh rõ nội dung; nhiều mặt công tác được triển khai chủ động, có chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại tá Nguyễn Đăng Khánh, Chánh Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW, Thư ký Đoàn kiểm tra thông tin tình hình

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ, bảo đảm tính thống nhất giữa báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng và tình hình thực tiễn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành phần thảo luận

Đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được kiểm tra đã tham gia thảo luận, báo cáo bổ sung, giải trình các nội dung liên quan; đồng thời thống nhất với những nội dung Đoàn kiểm tra trao đổi và cam kết thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra.

Gắn trách nhiệm với kết quả khắc phục

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm và xây dựng; đồng thời khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy CATP nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nhận xét, đánh giá, ý kiến góp ý của Đoàn. Đây là dịp quan trọng để Đảng ủy CATP nhìn nhận toàn diện, thực chất hơn kết quả công tác, kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy CATP cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của Đoàn kiểm tra về những vấn đề cần tập trung trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo mới; hoàn thiện phương pháp lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu minh chứng, bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Cùng với việc khắc phục những hạn chế, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng đề nghị Đoàn kiểm tra xem xét, ghi nhận khách quan, toàn diện những kết quả, mô hình và cách làm mới của CATP trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ phát triển Thủ đô gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong tình hình mới.