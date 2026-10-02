Góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của địa phương

● P.V: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị (cũ) trong gần 30 năm thực hiện công tác KH,KT, xây dựng XHHT. Đặc biệt hiện nay, truyền thống và những kết quả đó đã được kế thừa, phát huy như thế nào?

- Ông Trần Xuân Vinh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu; đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục, đào tạo ngày càng trở thành yếu tố quyết định cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Ngày 13/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW trong đó khẳng định: “Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục nước ta”.

Ngày 29/2/1996 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg về việc thành lập Hội Khuyến khích và hỗ trợ giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam). Ngày 2/10/1996, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ I, Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ (1996-1999) đã bầu Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân làm Chủ tịch và suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội.

Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm và làm việc với Hội Khuyến học tỉnh - Ảnh: N.B

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 8/3/1999, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình (cũ) được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ). Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị (cũ) được thành lập vào ngày 25/12/2001, bắt đầu hoạt động từ năm 2002.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay, hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, Nhân dân, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình (cũ) nên phong trào KH,KT đã nhanh chóng bắt kịp với nhiều địa phương trên toàn quốc.

Trải qua 6 kỳ đại hội với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị (cũ) được Chủ tịch nước tặng 13 Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba; hàng chục Cờ thi đua, hàng trăm kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Hội Khuyến học Việt Nam... cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào KH,KT, xây dựng XHHT.

Sau khi sáp nhập, Hội Khuyến học tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động thông suốt và phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng XHHT. Hiện nay, toàn tỉnh có 39 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội; 70/78 Hội Khuyến học xã, phường, đặc khu (8 xã, phường đang kiện toàn), 6.901 chi hội, ban khuyến học. Tổng số hội viên toàn tỉnh 509.901 hội viên, chiếm tỉ lệ 28% so với dân số toàn tỉnh. Các phong trào KH,KT, xây dựng XHHT đã đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên.

● P.V: Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 387/QĐ-TTg và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác KH,KT, xây dựng XHHT. Đề nghị ông cho biết những kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện 2 quyết định này?

- Ông Trần Xuân Vinh: Qua quá trình triển khai Quyết định 387 và Quyết định 677, đến nay mô hình “Gia đình học tập” đạt tỉ lệ 84%; mô hình “Dòng họ học tập”, đạt tỉ lệ 68%; mô hình “Cộng đồng học tập” đạt tỉ lệ 93%; mô hình “Đơn vị học tập” đạt tỉ lệ 97% và mô hình “Công dân học tập” đạt tỉ lệ 62%.

Có thể khẳng định rằng, các mô hình, phong trào học tập đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng và gắn chặt với các cuộc vận động lớn. Từ đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn lực lao động, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

● P.V: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng XHHT, ông có thể cho biết trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh cần phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Ông Trần Xuân Vinh: Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị, quyết định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh Quảng Trị về KH,KT, xây dựng XHHT. Đẩy mạnh xây dựng XHHT, thúc đẩy học tập suốt đời trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tăng cường số hóa trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực số của cán bộ, hội viên. Tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia xây dựng các mô hình học tập, học tập suốt đời, góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành một XHHT vững mạnh.

● P.V: Xin cảm ơn ông!

Nhơn Bốn (thực hiện)