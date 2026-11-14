Góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Việc điều động sĩ quan quân đội về đảm nhiệm chức danh Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là chủ trương quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Tại Lào Cai, sau khi được phân công về địa phương công tác, đội ngũ cán bộ quân đội đã nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát, Đại úy Đặng Văn Vượng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã kiêm nhiệm vụ của Chính trị viên, xác định việc nắm chắc tình hình địa bàn, ổn định tổ chức và nhanh chóng bắt nhịp với công việc là yêu cầu hàng đầu. Trước những yêu cầu mới, Đại úy Đặng Văn Vượng chủ động nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ đi trước; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự cấp trên để từng bước nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp công tác.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát tổ chức giao ban nhiệm vụ hằng tuần.

Đại úy Đặng Văn Vượng cho biết: “Tôi tập trung tìm hiểu đặc điểm địa bàn, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như tình hình đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân quân và lực lượng dự bị động viên; chủ động phối hợp, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Trên cương vị được giao, Đại úy Đặng Văn Vượng đặc biệt chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị. Anh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự, xây dựng nghị quyết lãnh đạo và tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Thông qua đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được nắm bắt kịp thời; những vấn đề phát sinh được trao đổi, giải quyết, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng dân quân tại địa phương.

Đại úy Đặng Văn Vượng - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát thường xuyên trao đổi công tác, triển khai nhiệm vụ với cán bộ trong đơn vị.

Tại xã Bảo Thắng, Thiếu tá Nguyễn Thế Huynh vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã. Trước đó, anh đảm nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bắc Hà. Với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong quá trình công tác, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tá Nguyễn Thế Huynh đã khẩn trương tìm hiểu địa bàn, nắm tình hình đơn vị, chủ động tham mưu và cùng tập thể cấp ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những nội dung được đồng chí tập trung thực hiện là kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; củng cố nền nếp hoạt động, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Thiếu tá Nguyễn Thế Huynh chia sẻ: Địa bàn xã Bảo Thắng rộng, có nhiều thành phần dân tộc, đồng bào theo tôn giáo, nhiều công dân đi làm xa gia đình. Từ thực tế đó, tôi tập trung cùng tập thể cấp uỷ, Chỉ huy tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền, tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2027 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Xã Bảo Thắng tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Thực hiện chủ trương của cấp trên, ngày 16/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đã điều động, bổ nhiệm 16 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, 44 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và 22 đồng chí giữ chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường. Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm về công tác tại các xã trong đợt này đều không phải là người địa phương

Việc bố trí cán bộ không phải người địa phương đảm nhiệm các chức danh chủ chốt trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã góp phần bảo đảm tính khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện phát huy kinh nghiệm, trình độ và phương pháp công tác được đào tạo trong môi trường quân đội.

Đến nay, toàn tỉnh đã điều động, bổ nhiệm 51 Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và 48 Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã kiêm nhiệm vụ của Chính trị viên. Đây là bước kiện toàn quan trọng về tổ chức và đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng quân sự địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố quyết định, các địa phương đã tổ chức hội nghị công bố và bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo đúng quy định. Quá trình bàn giao được thực hiện chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị. Đây cũng là cơ sở để cán bộ mới nhanh chóng tiếp nhận công việc, nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Đội ngũ Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã chủ động tiếp cận địa bàn, nắm cơ sở.

Sau khi về cơ sở, đội ngũ Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đã chủ động tiếp cận địa bàn, rà soát nhiệm vụ, củng cố tổ chức và tham mưu triển khai các mặt công tác; nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Ban Chỉ huy Quân sự các xã tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân.

Thông qua việc bám nắm địa bàn, gần gũi cơ sở, chủ động phối hợp với các lực lượng, đội ngũ chính trị viên, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từng bước góp phần đưa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc từ cơ sở.