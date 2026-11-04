Góp phần lan tỏa giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

Đội ngũ hướng dẫn viên tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ tại Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đánh giá toàn diện năng lực hướng dẫn viên

Theo kế hoạch, Bảo tàng Điện Biên Phủ triển khai kiểm tra tại Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 10 điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Các điểm di tích gồm: Đồi A1; Hầm De Castries; Đồi D1 và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng; Đồi F và Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Trung tâm đề kháng Him Lam; Đồi E2 và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng; Đường kéo pháo bằng tay của bộ đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Đài quan sát Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kiến thức lịch sử, chất lượng bài thuyết minh, kỹ năng giao tiếp, phương pháp hướng dẫn và khả năng xử lý tình huống thực tế. Thông qua các phần thuyết minh, hỏi đáp kiến thức và xử lý tình huống, hướng dẫn viên thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ du khách.

Kết quả kiểm tra giúp Bảo tàng Điện Biên Phủ nhận diện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định nội dung cần bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ, trực tiếp kiểm tra kỹ năng thuyết minh của hướng dẫn viên tại Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát huy vai trò của hướng dẫn viên trong lan tỏa giá trị di tích

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ cho biết, tại các điểm di tích, hướng dẫn viên là người trực tiếp kết nối di sản với công chúng. Không chỉ cung cấp thông tin, đội ngũ hướng dẫn viên còn giúp du khách hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng địa danh, sự kiện và những đóng góp của quân, dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thông qua lời thuyết minh và những câu chuyện lịch sử, hướng dẫn viên góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên anh hùng đến với du khách trong nước và quốc tế.

Vì vậy, chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị di tích. Kiến thức lịch sử chính xác, phương pháp truyền đạt sinh động, kỹ năng giao tiếp và phong cách phục vụ chuyên nghiệp không chỉ nâng cao trải nghiệm tham quan mà còn giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử, ý nghĩa của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đội ngũ hướng dẫn viên tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ tại Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, với mục tiêu đưa Điện Biên trở thành một trong những điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hấp dẫn của cả nước, Bảo tàng thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử; đồng thời quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm di tích.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đánh giá hướng dẫn viên được Bảo tàng duy trì định kỳ hằng năm. Kết quả kiểm tra là căn cứ phục vụ việc xếp loại, đánh giá viên chức, người lao động, bố trí nhân lực phù hợp và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động này, Bảo tàng Điện Biên Phủ hướng tới xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, từng bước đổi mới phương pháp thuyết minh và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đây là một trong những giải pháp thiết thực góp phần phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, lan tỏa những câu chuyện lịch sử và quảng bá hình ảnh Điện Biên đến với đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.