Góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và đồng chí Mao Húc trao biên bản hội đàm. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Sáng 6/11, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Phó Cục trưởng Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc Mao Húc chủ trì chương trình giao lưu công tác chính trị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc.

Phát biểu tại hội đàm giao lưu, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định: Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc được thúc đẩy và triển khai hiệu quả, tiếp tục khẳng định là một trụ cột quan trọng.

Trong đó, mối quan hệ gắn bó, hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc trong phối hợp thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền” luôn là điểm sáng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định trên khu vực biên giới, cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh mỹ thuật quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Giai đoạn 2024-2026, hoạt động giao lưu công tác chính trị nói riêng và hợp tác Biên phòng nói chung giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc được tiến hành thiết thực, nhiều ý nghĩa và hữu nghị... tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ hai bên gặp gỡ, trao đổi, tăng cường hiểu biết và gắn bó.

Qua đó, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định trên khu vực biên giới, cửa khẩu, tạo thêm những điều kiện thuận lợi mới cho sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của hai quốc gia, hai dân tộc - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Nổi bật là, cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền được hai bên vận hành thông suốt.

Trong năm 2025 và 2026, hai bên đã tích cực tham gia phục vụ tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Quảng Ninh; thường xuyên duy trì và tổ chức đoàn công tác tiến hành gặp gỡ song phương, thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm và những sự kiện quan trọng của hai nước.

Hoạt động phối hợp tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác chính trị giữa các đơn vị ngày càng đi vào nền nếp với hình thức, nội dung phong phú. Hoạt động kết nghĩa hai bên biên giới được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đến nay, hai bên đã triển khai ký kết nghĩa được 82 cặp “Đồn - Trạm/Chi đội hữu nghị, biên giới bình yên”; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” được 73 cặp.

Các đơn vị cơ sở của hai bên đã duy trì hiệu quả và tiếp tục triển khai nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động giao lưu công tác chính trị sinh động, ý nghĩa; giao lưu trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, thư pháp, trình diễn nghệ thuật ẩm thực truyền thống...

Qua các hoạt động này, cán bộ hai bên tiến hành trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt lý luận chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý, giáo dục đảng viên, tích cực đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác.

Hai đoàn đại biểu tham quan Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Trong giai đoạn mới, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hai bên đã và đang triển khai; nghiên cứu mở rộng hợp tác các nội dung hai bên cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc” cũng như các Biên bản hội đàm công tác mà hai bên đã ký kết… Qua đó, cụ thể hóa 6 phương hướng hợp tác lớn của hai Đảng, hai Nhà nước.

Tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; tầm nhìn, quyết tâm và hành động của hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hai nước.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tích cực tham mưu chính quyền địa phương hai bên tăng cường quan hệ đối ngoại giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới; tổ chức “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; tăng cường thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân trên các lĩnh vực, phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai tại khu vực biên giới hai bên... góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu còn có các hoạt động: Triển lãm ảnh mỹ thuật quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 5; Cảnh Tiên Sa, và một số danh lam, thắng cảnh của Đà Nẵng.