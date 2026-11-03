Góp phần giữ gìn nghề truyền thống

Hợp tác xã Thiên An góp phần giữ nghề truyền thống.

Tại HTX Thiên An, chị Dương Thị Hoài nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm thổ cẩm, tỉ mỉ đưa từng đường kim, mũi chỉ. Gắn bó với HTX nhiều năm, chị đã thành thạo cách làm khăn, mũ, vỏ gối và trang phục truyền thống của người Dao. Mỗi sản phẩm có yêu cầu riêng, song đều đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của người thợ.

Theo chị Hoài, nếu tập trung làm việc, mỗi tháng chị có thể hoàn thành khoảng 100 sản phẩm các loại. Thu nhập từ công việc này giúp chị trang trải cuộc sống gia đình. “Lúc đầu mới làm cũng khó, rồi học dần, các chị em trong tổ bảo nhau cùng làm nên dần dần tôi cũng biết, giờ có thể làm khá thành thạo các sản phẩm để bán rồi”, chị Hoài chia sẻ.

Từ năm 2018, HTX Thiên An từng bước phát triển các mặt hàng dựa trên sản phẩm thổ cẩm quen thuộc trong đời sống đồng bào Dao, như túi, mũ, khăn địu, trang phục truyền thống, gối thảo dược… HTX tập hợp những người có tay nghề thêu, may trong cộng đồng để tổ chức sản xuất, đồng thời hướng dẫn những người chưa biết nghề.

Từ các nhóm nhỏ ban đầu, số người tham gia ngày càng tăng, góp phần duy trì nghề truyền thống và tạo việc làm tại chỗ. Đáp ứng nhu cầu thị trường, HTX chú trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm. Bên cạnh những đồ dùng thiết yếu, nhiều mặt hàng thổ cẩm còn được khách hàng lựa chọn làm quà tặng.

Chị Dương Thị Hoài (bên phải) có thu nhập ổn định tại Hợp tác xã Thiên An góp phần giữ nghề truyền thống.

Hiện mỗi năm, HTX đưa ra thị trường khoảng 5.000 sản phẩm các loại, tạo việc làm thường xuyên cho 4–5 phụ nữ với thu nhập ổn định. HTX còn liên kết với khoảng 20 hộ dân, trong đó có các nghệ nhân vừa sản xuất, vừa truyền dạy kỹ thuật thêu, may truyền thống.

Bà Lý Thị Quyên, Giám đốc HTX Thiên An, cho biết: Từ bản sắc văn hóa, HTX mong muốn phát triển thành sinh kế. Hiện các mặt hàng của HTX đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố, được khách hàng yêu thích để làm quà tặng và đồ dùng.

Không chỉ phát triển sản phẩm, HTX Thiên An còn tổ chức cho du khách trải nghiệm thêu, may những món đồ thổ cẩm đơn giản, kết nối hoạt động sản xuất với du lịch cộng đồng. Qua từng sản phẩm, du khách có dịp tìm hiểu văn hóa người Dao, trực tiếp thực hành một số công đoạn dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Hoạt động này đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho những người gắn bó với nghề.

Bà Triệu Thị Giàng, nghệ nhân tham gia hướng dẫn trải nghiệm, cho biết du khách có thể học khâu, thêu những sản phẩm đơn giản như khăn, mũ. Với những người muốn thử sức, việc thực hiện các họa tiết cầu kỳ trên trang phục truyền thống cũng là trải nghiệm thú vị. HTX đã đăng ký nhãn hiệu, hoàn thiện bao bì, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu thông tin sản phẩm.

Từ sản xuất hàng hóa đến trải nghiệm du lịch và bán hàng trực tuyến, HTX Thiên An đang từng bước mở rộng đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, người làm nghề có thêm thu nhập và động lực gắn bó với công việc. Đây cũng là hướng đi góp phần gìn giữ, truyền dạy nghề thêu, may truyền thống của người Dao, để những đường kim, mũi chỉ tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.