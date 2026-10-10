Góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Trước tháng 7/2025, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hoạt động độc lập, thực hiện công tác hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư, quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định. Từ năm 2020 đến tháng 6/2025, hai đoàn đã hướng dẫn 18 luật sư tập sự hành nghề, kết nạp 52 luật sư vào tổ chức, góp phần từng bước nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư trên địa bàn.

Các tổ chức hành nghề luật sư từng bước được củng cố, phát triển tại TP. Đồng Hới, Đông Hà (cũ) và các trung tâm đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ pháp lý. Nhiều luật sư còn được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức, cập nhật những quy định pháp luật mới, văn bản hướng dẫn của các cơ quan tố tụng Trung ương và thông tin liên quan đến hoạt động hành nghề.

Nhờ đó, Đoàn Luật sư Quảng Bình và Đoàn Luật sư Quảng Trị đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức hơn 4.000 vụ việc; trong đó có trên 720 vụ án hình sự, hơn 820 vụ án dân sự cùng nhiều vụ việc tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác. Đặc biệt, các luật sư đã thực hiện bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng đối với hàng trăm bị can, bị cáo trong những vụ án có khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân đến tử hình.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân - Ảnh: Q.V

Cùng với hoạt động tham gia tố tụng, các luật sư còn tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống của người dân, như: Tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân.

Hình thức tuyên truyền của các đoàn ngày càng đa dạng. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, thuyết trình tại cộng đồng, các luật sư còn tham gia viết bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; trả lời phỏng vấn, giải đáp những vấn đề pháp luật được dư luận quan tâm trên báo chí.

Tháng 7/2025, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất thành Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị. Đây là bước kiện toàn tổ chức phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng thời mở ra không gian mới để đội ngũ luật sư phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau khi kiện toàn bộ máy, Ban Chủ nhiệm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thiết lập cơ chế phối hợp, từng bước ổn định tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên.

Tại thời điểm sắp xếp, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị có 88 luật sư thành viên và 26 tổ chức hành nghề luật sư. Đến nay, số luật sư thành viên tăng lên 112 người, với 36 tổ chức hành nghề luật sư, gồm 23 văn phòng luật sư và 13 công ty luật.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, phân công luật sư tham gia 294 vụ án chỉ định theo yêu cầu. Các luật sư thành viên đã tham gia 295 vụ, việc tố tụng; 146 vụ, việc tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý khác; thực hiện 128 vụ, việc trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp theo quy định.

Không chỉ đồng hành trong hoạt động tố tụng, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị còn chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật bằng việc nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến và tham gia góp ý hơn 30 dự thảo văn bản, kế hoạch, chương trình và các nội dung liên quan đến xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật do cơ quan Trung ương và địa phương gửi lấy ý kiến.

Để pháp luật đến gần hơn với người dân, thời gian tới, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp và phát triển nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức và kỹ năng hành nghề, chú trọng đào tạo luật sư trẻ. Cùng với đó, đoàn sẽ đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp, xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực người dân quan tâm, như đất đai, dân sự, hình sự, hòa giải ở cơ sở; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số…

Lê Viết Kiều

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị