* Trong cuộc gặp Trưởng đoàn Maroc, Phó Chủ tịch thứ 4 Hạ viện Mohammed Ouzzine vào ngày 19/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, tiếp cận thị trường và mở rộng đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định về bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch thứ tư Hạ viện Maroc Mohamed Ouzzine. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN từ Philippines

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Maroc tạo điều kiện cho các tập đoàn sản xuất xe điện, khai khoáng, viễn thông của Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Maroc; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Maroc sang khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Quốc vương Mohammed VI, Thủ tướng Fatima El Mansouri, Chủ tịch Hạ viện Ahmed Touizi, Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Errachid sớm thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của các Lãnh đạo cấp cao Maroc sẽ góp phần quan trọng củng cố quan hệ chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực mới cho hợp tác hai nước.

Đáp lại, Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc Mohammed Ouzzine chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam và mong muốn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm nghèo.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc bày tỏ mong muốn tiếp tục nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc trân trọng chuyển lời mời và mong được đón các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm Maroc thời gian tới.

Chia sẻ nhận định về tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, nhất là các thách thức xuyên biên giới; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, trong đó có AIPA; phát huy vai trò cầu nối giữa Maroc với ASEAN, giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn Arập (AL).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Maroc ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

* Ngày 18/11, tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzabal, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Thượng viện Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha trong các lĩnh vực, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzábal. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN từ Philippines

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị phía Tây Ban Nha có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzabal cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ Tây Ban Nha trở thành Quan sát viên của AIPA, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên kênh nghị viện; nhất trí cao với các đề xuất của Việt Nam về tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, nông nghiệp; sẵn sàng cùng các nước thành viên EU làm việc với Việt Nam về vấn đề “thẻ vàng” IUU.

Phó Chủ tịch Thượng viện Maroto Aranzabal cũng bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông và nỗ lực đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; mong muốn thúc đẩy hợp tác biển với Việt Nam và ASEAN.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận giữa hai bên, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha (1977-2027); tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nghị viện như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tại LHQ và trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU.

* Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet ngày 18/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên thúc đẩy mở cửa thị trường cho mặt hàng thế mạnh của nhau; phía Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án hợp tác dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại Algeria; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, y tế.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet. Ảnh: Việt Dũng/PV TTXVN từ Philippines

Phó Chủ tịch Hạ viện Algeria Ahmed Badr El Islem Belguet trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với nhân dân Algeria trong suốt lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do; khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam. Đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Phó Chủ tịch Islem Belguet nhấn mạnh Việt Nam là “một trong những hình mẫu tốt nhất về sự phát triển”; nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược, cũng như các đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, năng lượng, sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giám sát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; nâng cao vai trò của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria và Algeria-Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và nghị sĩ hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN với AU và AL.

* Ngày 17/11, trong cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Qarata, chúc mừng các thành tựu phát triển của Bahrain hướng đến “Tầm nhìn kinh tế 2030”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Bahrain, với cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) 2026, ủng hộ và thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - GCC.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata. Ảnh: Đỗ Vân/PV TTXVN tại Đông Nam Á

Phó Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Doãn Anh hoan nghênh các doanh nghiệp Bahrain mở rộng hợp tác tại Việt Nam, mong muốn đón Quỹ Đầu tư Mumtalakat vào hoạt động tại Trung tâm Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bahrain tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bahrain, hợp tác phát triển ngành Halal, năng lượng, hóa chất, sản xuất và sửa chữa tàu biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn Bahrain tiếp tục cấp học bổng cho cán bộ Việt Nam sang học tập tại Bahrain; thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều để góp phần tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước; nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata. Ảnh: Đỗ Vân/PV TTXVN tại Đông Nam Á

Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Qaratatin bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995; mong muốn tăng cường trao đổi thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Bahrain để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước, nhất là thương mại, tài chính - ngân hàng, năng lượng, điện tử, AI, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain nhất trí với đề xuất của Quốc hội Việt Nam về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát thực thi chính sách và hoàn thiện thể chế; tiếp tục tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nghị viện, trong đó có AIPA, IPU; đề nghị hai bên nghiên cứu mở cơ quan đại diện ở hai nước để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata. Ảnh: Đỗ Vân/PV TTXVN tại Đông Nam Á

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh chia sẻ với Bahrain về những thiệt hại do tác động của xung đột tại Trung Đông; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng giá trị của hòa bình, nhất quán ủng hộ giải quyết các mâu thuẫn, khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Phó Chủ tịch Hạ viện cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Việt Nam, khẳng định Bahrain luôn đề cao khoan dung và cùng tồn tại hòa bình; cho biết sẽ nỗ lực điều phối để thực hiện tốt cả hai vai trò Chủ tịch GCC và Chủ tịch AL, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, dự kiến chiều 20/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sẽ tham dự Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc AIPA-47.