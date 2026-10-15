Góp phần đảm bảo hoạt động khai thác hàng không luôn thông suốt và hiệu quả

Lực lượng CNCH nhanh chóng tiếp cận chiếc máy bay gặp sự cố.

Trong tháng 10-2026, Cảng HKQT Đà Nẵng tiếp tục tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH người bị nạn dưới nước. Đây là hoạt động định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng ứng phó với các tình huống sự cố tại khu vực địa hình mặt nước phức tạp, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng chuyên ngành và các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Đà Nẵng nhằm góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Tình huống giả định diễn tập đặt ra vào lúc 15h25: một tàu bay khi hạ cánh gặp sự cố kỹ thuật, mất kiểm soát và lao ra khu vực ao hồ phía Nam đường cất hạ cánh, khiến 3 hành khách rơi xuống nước trong tình trạng nguy cấp. Ngay sau khi nhận lệnh điều động từ Bộ phận trực ban khẩn nguy, Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ chuyên ngành lập tức phối hợp cùng Đội Y tế khẩn nguy và các đơn vị liên quan huy động 42 CBNV, 1 xe khẩn nguy, 1 xe cứu nạn, 1 xe cứu thương, 2 xuồng cao su cùng 10 phao cứu sinh nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng CNCH nhanh chóng đưa người bị nạn lên bờ.

Trong suốt quá trình diễn tập, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai nhanh chóng các biện pháp quăng phao, cố định nạn nhân kiệt sức đưa lên xuồng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng phục vụ mặt đất đưa nạn nhân qua mép nước lên khu vực tập kết an toàn để bàn giao cho Đội Y tế khẩn nguy. Sau thời gian triển khai khẩn trương, quyết liệt và bài bản, toàn bộ 3 nạn nhân giả định đã được cứu vớt an toàn, hoàn thành 100% nội dung kịch bản đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Ban Chỉ huy buổi diễn tập đã đánh giá cao tính chuyên nghiệp, kỹ năng thuần thục và tinh thần hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng giữa các lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ, Y tế khẩn nguy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị phục vụ mặt đất. Theo lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng, khu vực ao hồ phía Nam đường cất hạ cánh thuộc Cảng HKQT Đà Nẵng có địa hình trũng, tiếp giáp khu bay với cây cối rậm rạp và bờ dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây khó khăn cho việc tiếp cận khi xảy ra sự cố tàu bay trượt khỏi đường băng. Việc diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng phản ứng khẩn nguy và khả năng vận hành thuần thục các phương tiện cứu hộ chuyên dụng dưới nước.

Lực lượng CNCH nhanh chóng đưa người bị nạn đến xe cấp cứu để vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất theo đúng quy trình.

Buổi diễn tập nói trên nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, điều phối và hiệp đồng giữa Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành với Đội Y tế khẩn nguy, lực lượng Kiểm soát mục tiêu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị phục vụ mặt đất. Đồng thời đánh giá tính hiệu quả của phương án xử lý tình huống khẩn nguy sân bay và khả năng triển khai nhanh chóng các phương tiện cứu nạn mặt nước hiện có. Đây cũng là dịp quan trọng để rà soát, hoàn thiện Phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ cơ sở tại Cảng HKQT Đà Nẵng, khẳng định quyết tâm duy trì môi trường an toàn tuyệt đối, góp phần đảm bảo hoạt động khai thác hàng không luôn thông suốt và hiệu quả.

PHÚ NAM