Góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương

Học sinh Trường THCS Nha Trang (phường Phan Đình Phùng) ôn luyện bài trước khi vào lớp học.

Từ tháng 7-2026 đến nay, hơn 60 nhà khoa học, cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tham gia công tác chủ biên, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT.

Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa tính chính xác, khoa học của kiến thức với yêu cầu phù hợp chương trình giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm lý, khả năng tiếp nhận của học sinh ở từng cấp học.

Tham gia biên soạn tài liệu, cô giáo Nông Tuyết Anh, Trường THCS Huyền Tụng, phường Đức Xuân, chia sẻ: Quá trình xây dựng tài liệu đòi hỏi các nhóm tác giả phải nghiên cứu, chắt lọc kỹ lưỡng để lựa chọn những kiến thức tiêu biểu, có tính bao quát. Thay vì tập hợp những nội dung riêng lẻ, chúng tôi phải lựa chọn, hệ thống hóa kiến thức để phản ánh được những đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn phát triển mới.

Trong lĩnh vực địa lý, việc cập nhật kiến thức được triển khai trên nhiều phương diện, từ điều kiện tự nhiên, phân bố dân cư đến hoạt động kinh tế - xã hội. Các nội dung không chỉ phản ánh hiện trạng mà còn đặt trong mối liên hệ với những nguồn lực, lợi thế và định hướng phát triển chung của tỉnh.

Cùng với đó, những vấn đề thiết thực như đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng.

Học sinh thuyết trình trong một tiết học giáo dục địa phương tại Trường THCS Trưng Vương.

Thầy giáo Hoàng Minh Chấn, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, cho biết: Nhóm biên soạn lĩnh vực địa lý đã tổ chức trao đổi, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, rà soát và lựa chọn những nội dung về dân cư, kinh tế - xã hội, chỉ dẫn địa lý và các nguồn lực phát triển. Mục tiêu là xây dựng hệ thống kiến thức mang tính khái quát, giúp học sinh hình dung tương đối toàn diện về tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập.

Thái Nguyên và Bắc Kạn trước đây đều là những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, bởi thế, với việc biên soạn nội dung, vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị ấy được thể hiện hài hòa, có chiều sâu trong một bộ tài liệu thống nhất, vừa giữ được bản sắc của từng vùng đất, vừa làm nổi bật những giá trị chung của quê hương Thái Nguyên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, đồng Chủ biên tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên, việc biên soạn nội dung lịch sử không thực hiện theo cách cộng dồn cơ học các sự kiện của hai địa phương trước đây.

Thay vào đó, nhóm tác giả tập trung lựa chọn những sự kiện, nhân vật tiêu biểu, có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng trong tiến trình lịch sử. Các sự kiện được xem xét trong những bối cảnh không gian, thời gian cụ thể, đồng thời làm rõ mối liên hệ và tính logic giữa những diễn biến lịch sử ở các vùng đất. Đối với nhân vật lịch sử, tiêu chí lựa chọn là tính đại diện, những đóng góp nổi bật đối với lịch sử, văn hóa và sự phát triển của địa phương.

Từ những trang tài liệu giáo dục địa phương, tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương Thái Nguyên tiếp tục được nuôi dưỡng, bồi đắp trong mỗi học sinh.