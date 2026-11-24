Hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch Long Cốc năm 2026, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ tổ chức thu gom rác, vệ sinh môi trường tại đồi chè, gửi gắm thông điệp: “Đến Long Cốc săn mây, đừng để lại rác nơi này”.

Công an xã Long Cốc cùng 48 học sinh thu gom rác, làm sạch đồi chè và lan tỏa ý thức bảo vệ cảnh quan trong Tuần Văn hóa – Du lịch Long Cốc 2026

Hoạt động có sự tham gia của ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc; Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Long Cốc; cán bộ, chiến sĩ Công an xã và 48 học sinh lớp huấn luyện võ thuật do đơn vị tổ chức.

Tại các khu vực tham quan, cán bộ, chiến sĩ cùng học sinh thu gom rác, vệ sinh cảnh quan và tuyên truyền không xả rác bừa bãi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Cốc cùng học sinh thu gom rác, vệ sinh cảnh quan và tuyên truyền không xả rác bừa bãi.

Hoạt động góp phần giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh trong dịp lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Sau buổi ra quân, rác thải tại những khu vực được vệ sinh đã được thu gom, cảnh quan đồi chè thêm sạch đẹp, sẵn sàng đón người dân và du khách.

Đây cũng là dịp để học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và tình yêu quê hương; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an cơ sở trong các hoạt động vì cộng đồng.