Góp một ly trà đá, tiếp sức bạn đến trường

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 đóng góp vào quỹ mô hình “Ly trà đá cho bạn”.

Từ 2.000 đồng mỗi ngày

Thay vì dùng 2.000 đồng mua một ly trà đá, mỗi ngày học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 có thể dành lại khoản tiền nhỏ này để góp vào quỹ “Ly trà đá cho bạn”. Sau 5 ngày, mỗi em đóng góp khoảng 10.000 đồng. Tùy điều kiện, học sinh có thể góp nhiều hơn; những em có hoàn cảnh khó khăn không phải tham gia.

Cách làm đơn giản, gần gũi với học sinh đã giúp mô hình được duy trì nhiều năm. Theo anh Thái Hoàng Tân, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, mô hình hướng đến giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè và hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

“Điều quan trọng là qua mô hình, các em có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ, có thêm động lực tiếp tục việc học. Mỗi đóng góp dù nhỏ nhưng khi cùng nhau thực hiện sẽ tạo thành nguồn lực đáng kể”, anh Tân chia sẻ.

Gần 400 lượt học sinh được hỗ trợ

Mô hình “Ly trà đá cho bạn” được Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 duy trì gần 10 năm qua. Bình quân mỗi năm, quỹ vận động được khoảng 17 - 18 triệu đồng, hỗ trợ 35 - 36 học sinh, mỗi suất 500.000 đồng.

Qua gần 10 năm thực hiện, gần 400 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ. Số tiền mỗi suất không lớn nhưng góp phần giúp các em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt hoặc đóng bảo hiểm.

Với học sinh tham gia mô hình, ý nghĩa không chỉ nằm ở số tiền đóng góp mà còn ở việc cùng bạn bè làm một việc có ích.

Em Trần Trường Thịnh, học sinh lớp 10A2 cho biết, em muốn góp một phần nhỏ vào quỹ chung để chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Cùng lớp, em Lý Bảo Ngọc cho rằng, mỗi khoản đóng góp dù nhỏ vẫn mang lại niềm vui vì có thể giúp đỡ bạn bè. Việc tiết kiệm một khoản tiền nhỏ mỗi ngày cũng giúp học sinh hình thành thói quen biết sẻ chia với những người xung quanh.

Theo kế hoạch năm học 2026 - 2027, từ ngày 6 đến 10/10, Đoàn trường tiếp tục phát động mô hình “Ly trà đá cho bạn” trong đoàn viên, thanh niên toàn trường. Các khoản đóng góp được tổng hợp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Từ một ly trà đá 2.000 đồng, khi nhiều học sinh cùng chung tay, những khoản tiền nhỏ đã trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực cho bạn bè. Quan trọng hơn, mô hình giúp các em hiểu rằng sự sẻ chia không nhất thiết bắt đầu từ điều lớn lao, mà có thể hình thành từ một thói quen nhỏ mỗi ngày.