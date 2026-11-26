Trước đây, để tra cứu thông tin hoặc tìm đọc các bài phân tích chuyên sâu trên Tạp chí Công dân và Khuyến học, độc giả thường gõ từ khóa lên Google, lướt qua danh sách kết quả rồi nhấp vào từng đường dẫn để đọc chi tiết. Giờ đây, họ có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho ChatGPT hoặc Gemini để nhận ngay bản tóm tắt nội dung, điểm lại các luận điểm chính cùng nguồn trích dẫn liên quan.

Sự dịch chuyển này không chỉ nằm ở việc đổi công cụ, mà ở thói quen tiếp nhận thông tin: thay vì tự tìm kiếm, mở nhiều trang web và đối chiếu dữ liệu, người dùng ngày càng ưu tiên một câu trả lời đã được AI tổng hợp sẵn.

Khi gõ từ khoá "Tạp chí Công dân và Khuyến học", Tổng quan AI tóm tắt sẵn câu trả lời trên thanh tìm kiếm Google. Ảnh chụp màn hình.

AI đang thay đổi điểm khởi đầu của hành trình tìm kiếm

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 của Google, Temasek và Bain & Company cho biết Việt Nam có khoảng 45 triệu người dùng GenAI, tương đương 65% lực lượng lao động, tạo ra 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm. Đáng chú ý, 44% hành trình tiêu dùng tại Việt Nam bắt đầu bằng việc sử dụng AI, đưa Việt Nam trở thành thị trường dẫn đầu Đông Nam Á về tỷ lệ này.

Tuy nhiên, việc AI trở thành điểm chạm đầu tiên không đồng nghĩa người dùng đã quay lưng với Google. Khảo sát của Google và YouGov trên 9.006 người dùng AI tại Đông Nam Á chỉ ra rằng hơn 90% người tiêu dùng vẫn tiếp tục tra cứu thêm hoặc đọc đánh giá sau khi nhận gợi ý từ AI. Đáng chú ý, 55% trong số này quay lại các công cụ tìm kiếm truyền thống như Google để kiểm chứng.

Ở phía các nền tảng công nghệ, cuộc cạnh tranh cũng ngày càng rõ nét. Ông Adam Fry, phụ trách sản phẩm ChatGPT dành cho người tiêu dùng tại OpenAI, cho biết lượng truy vấn tìm kiếm trên nền tảng này hiện tương đương khoảng 20% quy mô tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ước tính do OpenAI đơn phương công bố, không kèm nguồn dữ liệu hay phương pháp đối chiếu cụ thể, nên chưa thể xem là con số thị phần được kiểm chứng độc lập.

Hiện tại, Google vẫn nắm giữ lợi thế áp đảo trên thị trường tìm kiếm, song ChatGPT đang mở ra một lối đi hoàn toàn khác để công chúng tiếp cận thông tin. Cuộc đua giữa hai nền tảng vì thế không chỉ nằm ở tổng lượng truy vấn, mà ở quyền trở thành điểm chạm đầu tiên -nnơi người dùng bắt đầu hành trình tìm hiểu, so sánh và ra quyết định.

Google và ChatGPT đang cạnh tranh để trở thành điểm khởi đầu trong hành trình tìm kiếm thông tin của người dùng.

Từ SEO đến GEO: Cuộc đua kiểm soát hệ sinh thái tìm kiếm AI

Sự thay đổi thói quen của người dùng buộc doanh nghiệp phải tính toán lại cách xuất hiện trên môi trường số. Trước đây, làm tiếp thị tìm kiếm (SEO) chủ yếu là chạy đua để trang web nằm ở những dòng đầu tiên trên Google. Nhưng trong kỷ nguyên AI, mục tiêu đã mở rộng: thương hiệu phải làm sao để "trợ lý ảo" nhận diện, hiểu đúng và chọn trích dẫn vào câu trả lời dành cho khách hàng.

Từ đó, các phương pháp tối ưu hóa nội dung cho AI (như GEO hay AEO) bắt đầu lên ngôi. Dù vậy, cách làm mới không xóa bỏ cách làm cũ. Google khẳng định những nguyên tắc tối ưu tìm kiếm truyền thống vẫn là nền tảng cốt lõi để nội dung có cơ hội được AI lựa chọn. Sự khác biệt nằm ở tư duy: Doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh thứ hạng hiển thị, mà còn phải cạnh tranh để được AI "nhớ tên" và giới thiệu.

Đáng chú ý, cả Google và OpenAI đều đang tiến thêm một bước khi phát triển các công cụ đo lường mới, giúp doanh nghiệp biết được thương hiệu của mình đang được AI nhắc đến nhiều hay ít, và tiếp cận khách hàng hiệu quả ra sao.

OpenAI biến ChatGPT thành kênh kết nối và đo lường thương hiệu

Ngày 10/11/2026, OpenAI ra mắt tính năng Businesses in ChatGPT cùng bảng điều khiển Business Hub, cho phép doanh nghiệp xác minh hồ sơ, cập nhật thông tin, đồng thời bổ sung danh mục sản phẩm kèm giá bán và tình trạng hàng hóa.

Đáng chú ý, nền tảng này cung cấp dữ liệu tổng hợp về tần suất thương hiệu được nhắc đến, lượt nhấp vào trang web cũng như các chủ đề phổ biến đưa người dùng đến với doanh nghiệp trong ChatGPT.

Đây là bước đi chiến lược cho thấy OpenAI không chỉ muốn ChatGPT dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, mà đang mở rộng thành không gian để người dùng khám phá sản phẩm, so sánh lựa chọn và kết nối trực tiếp với nhãn hàng.

Song song đó, OpenAI cũng giới thiệu Business Agent - công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến xây dựng trợ lý AI riêng để tư vấn sản phẩm, giải đáp khách hàng ngay trong khung trò chuyện. Công ty khẳng định dữ liệu chia sẻ với doanh nghiệp chỉ ở dạng tổng hợp, hoàn toàn không tiết lộ nội dung hội thoại riêng tư của người dùng.

Google tích hợp đo lường AI và đẩy mạnh cá nhân hóa hệ sinh thái

Ở chiều ngược lại, Google đưa năng lực đo lường AI vào ngay công cụ quản trị tìm kiếm quen thuộc. Từ ngày 31/8/2026, báo cáo hiệu suất AI tạo sinh trong Google Search Console chính thức triển khai trên toàn cầu, cho phép chủ trang web theo dõi lượt hiển thị nội dung trong các tính năng AI Tổng quan và Chế độ AI, đồng thời nhận diện rõ những trang có mức độ hiện diện cao hay thấp.

Dù hai công cụ chưa tương đồng hoàn toàn khi Business Hub của OpenAI tập trung vào lượt nhắc tên, lượt nhấp và chủ đề khám phá, còn Search Console của Google đo lường lượt hiển thị trong các tính năng AI của Search - cả hai đều phản ánh chung một xu hướng: các nền tảng AI đã bắt đầu mở dữ liệu để doanh nghiệp hiểu thương hiệu của mình đang được phân phối ra sao.

Không dừng ở đo lường, cuộc đua còn lan sang bài toán cá nhân hóa trải nghiệm. Ngày 23/11/2026, Google công bố mở rộng tính năng Personal Intelligence trong Chế độ AI, cho phép người dùng chủ động kết nối dữ liệu từ Google Wallet, Drive và ứng dụng Gemini. Nhờ bổ sung ngữ cảnh từ dữ liệu cá nhân, hệ thống có thể đưa ra những gợi ý sát với tài liệu, hoạt động và nhu cầu riêng biệt của từng người thay vì chỉ trả lời các truy vấn chung chung.

Những bước tiến liên tiếp này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa Google và OpenAI đã vượt ra khỏi khuôn khổ một công cụ tìm kiếm để bao trùm toàn bộ hệ sinh thái: Từ trải nghiệm người dùng, dữ liệu, phân phối thông tin đến đo lường hiệu quả và kết nối thương mại.

Khảo sát từ báo cáo The State of AI in Marketing 2026 do MMA và Decision Lab thực hiện (trên 143 chuyên gia tiếp thị tại 5 thị trường Đông Nam Á) cho thấy 57% tổ chức đã đạt mức ứng dụng AI nâng cao.

Tuy nhiên, 78% chuyên gia thừa nhận thiếu hụt kỹ năng và đào tạo là rào cản lớn nhất, trong khi 34% đánh giá AI chưa được thấu hiểu đầy đủ trong nội bộ. Điều này khẳng định lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở việc sở hữu công cụ AI, mà ở năng lực tích hợp công nghệ vào chiến lược tiếp thị, phân tích dữ liệu và kiểm soát rủi ro.

Khi AI trở thành người trung gian, báo chí và người dùng đối mặt thách thức gì?

Trong mô hình tìm kiếm truyền thống, công cụ tìm kiếm dẫn người đọc đến bài viết gốc. Nhưng khi AI tóm tắt nội dung và trả lời ngay trên giao diện, người dùng có thể nhận được thông tin mà không cần truy cập website đã cung cấp dữ liệu.

Báo cáo Digital News Report 2026 của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters dẫn dữ liệu Chartbeat trên hơn 2.500 website tin tức, ghi nhận lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên từ Google giảm 33% trên toàn cầu trong giai đoạn tháng 11/2024 - tháng 11/2025; mức giảm tại Mỹ là 38%.

Báo cáo lưu ý xu hướng này có thể liên quan đến sự dịch chuyển hành vi người dùng sang các công cụ AI, việc câu trả lời AI làm giảm nhu cầu nhấp vào liên kết và nhiều yếu tố khác.

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Mỹ, dựa trên dữ liệu duyệt web của 900 người tham gia trong tháng 3/2025, cho thấy khi trang kết quả Google có phần tóm tắt AI, người dùng nhấp vào liên kết kết quả truyền thống trong 8% lượt tìm kiếm. Tỷ lệ này là 15% khi không có phần tóm tắt AI. Đáng chú ý, liên kết nguồn nằm trong phần tóm tắt AI chỉ được nhấp trong 1% lượt tìm kiếm có hiển thị nội dung này.

Ở một góc độ khác, khảo sát của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters tại 27 thị trường cho thấy chỉ 4% người được hỏi cho biết họ luôn luôn hoặc thường xuyên nhấp vào nguồn tin gốc từ chatbot AI. Tỷ lệ tương ứng là 19% đối với công cụ tìm kiếm và 17% với mạng xã hội.

Những con số này phản ánh một nghịch lý đáng lo ngại đối với báo chí: Chất xám của các tòa soạn vẫn tiếp tục được khai thác để làm nguyên liệu cho câu trả lời AI, nhưng lại không mang về lượng truy cập tương xứng cho đơn vị sản xuất.

Khi độc giả không còn ghé thăm trang báo gốc, các cơ quan báo chí đứng trước nguy cơ sụt giảm lượt xem, thất thu quảng cáo, thu hẹp kinh tế báo chí và đứt gãy sợi dây kết nối trực tiếp với công chúng.

Về phía người dùng, AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, tổng hợp đa nguồn và diễn giải các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy đi kèm một cái bẫy vô hình: Công chúng dễ hài lòng với phần tóm tắt của máy móc mà bỏ qua khâu kiểm chứng dữ liệu gốc, phương pháp tổng hợp hay bối cảnh thông tin. Một câu trả lời trôi chảy, mượt mà không đồng nghĩa với thông tin đầy đủ, chính xác hay đã được xác thực.

Chính vì vậy, vai trò của báo chí và nguồn tin nguyên bản không hề phai nhạt trong kỷ nguyên AI. Quy trình xác minh, đối chiếu, điều tra độc lập cùng trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp với từng con chữ vẫn là những giá trị cốt lõi mà các thuật toán tổng hợp tự động không thể thay thế.

Cuộc đối đầu giữa Google và OpenAI vì thế vượt xa khuôn khổ một cuộc đua công nghệ hay giành giật thị phần tìm kiếm. Đó là cuộc tái thiết toàn diện cách thông tin được phân phối, cách thương hiệu chạm tới khách hàng và cách xã hội tiếp nhận tri thức.

Từ SEO sang GEO, từ cuộc đua thứ hạng sang bài toán được AI "chọn mặt gửi vàng", cả doanh nghiệp lẫn báo chí đều buộc phải thích nghi với luật chơi mới - nơi lợi thế dài hạn không thuộc về bên đưa ra câu trả lời nhanh nhất, mà thuộc về chủ thể nắm giữ dữ liệu chuẩn xác, nguồn tin đáng tin cậy và giá trị thực chất dành cho công chúng.