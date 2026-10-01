Google trình làng siêu AI Gemini 4 Argon thách thức các đối thủ hàng đầu

Google hiện chưa công bố thời điểm phát hành rộng rãi Gemini 4 Argon. (Ảnh: Google)

Ngày 30/9, Google đã công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp mới mang tên Gemini 4 Argon, được kỳ vọng trở thành nền tảng cho thế hệ Gemini 4 trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các đối thủ như OpenAI và Anthropic trên thị trường AI.

Theo người phát ngôn Google, Argon có quy mô lớn hơn các mô hình “Pro” cao cấp trước đây của hãng và được thiết kế để xử lý những tác vụ phức tạp. Đây là mô hình có năng lực cao nhất mà hãng từng xây dựng, với khả năng cạnh tranh cùng các mô hình hàng đầu như Astra của OpenAI và Opus của Anthropic trong một số bài kiểm tra về lập trình và an ninh mạng.

Google hiện chưa công bố thời điểm phát hành rộng rãi Argon. Trước mắt, mô hình này được cung cấp cho một số đối tác trong lĩnh vực an ninh mạng và được triển khai thông qua chương trình Fairwind dành cho các đơn vị bảo vệ hệ thống mạng được lựa chọn. Google đồng thời tham gia cơ chế tự nguyện của chính quyền Mỹ về tiếp cận các mô hình AI trước khi phát hành rộng rãi.

Theo thông tin do Google công bố, Argon đạt kết quả cao hơn Astra và Opus trong một số bài kiểm tra mà hãng lựa chọn. Tuy nhiên, mô hình này vẫn đứng sau các đối thủ ở một số tiêu chí khác, trong đó có 2/4 bài kiểm tra liên quan đến lập trình được Google đề cập. Do các kết quả này dựa trên đánh giá do chính công ty công bố, việc so sánh trực tiếp với các mô hình đối thủ cần được xem xét trong bối cảnh phương pháp và bộ tiêu chí của từng bài kiểm tra.

Cùng với việc công bố Argon, Google cho biết không còn kế hoạch phát hành Gemini 3.5 Pro, mẫu AI mà Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai từng cho biết sẽ ra mắt vào tháng 6.

Việc trì hoãn thế hệ mô hình mới diễn ra trong bối cảnh Google có những thay đổi tại phòng thí nghiệm AI DeepMind. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Demis Hassabis đã rời vị trí quản lý, trong khi một số lãnh đạo phụ trách dòng Gemini cũng rời công ty. Theo giới truyền thông, những trì hoãn này là một trong những nguyên nhân khiến Google "chậm chân" hơn OpenAI và Anthropic.

Hồi tháng 7 vừa qua, ông Pichai bác bỏ nhận định cho rằng Google đang mất lợi thế trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, thông điệp của Google có phần chuyển từ nhấn mạnh khả năng dẫn đầu về công nghệ của Gemini sang làm nổi bật lợi thế về chi phí so với các đối thủ./.