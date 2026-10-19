Google trả tiền cho hơn 400 cơ quan báo chí trên toàn cầu để phát triển AI

Google đang mở rộng chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí trên toàn cầu, trả tiền để sử dụng nội dung báo chí trong quá trình phát triển những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại công bố ngày 15-10 của tập đoàn công nghệ Mỹ, chương trình thử nghiệm News AI hiện có hơn 400 ấn phẩm tham gia trên toàn thế giới.

Nội dung tin tức được cấp phép được sử dụng cho các tính năng AI thử nghiệm, bao gồm bản tin âm thanh, podcast có thể tùy chỉnh trong ứng dụng Google News. Ảnh: Google

Theo Reuters, các đối tác mới tham gia chương trình gồm CNN, Financial Times, Axios và Forbes, bên cạnh nhiều đơn vị truyền thông địa phương tại Mỹ. Chương trình được Google triển khai từ năm 2025, với những đối tác ban đầu như The Washington Post và The Washington Examiner.

Google cho biết: Thông qua chương trình cấp phép nội dung, hãng trả tiền cho các ấn phẩm tham gia để cung cấp và cho phép sử dụng nội dung chuyên sâu nhằm phát triển những tính năng AI mới.

Các ứng dụng thử nghiệm bao gồm phần tổng quan chi tiết về bài viết trên trang của nhà xuất bản trong Google News, giúp độc giả có thêm thông tin trước khi đọc bài gốc, cùng các bản tin âm thanh có thể tùy chỉnh theo nhu cầu người nghe.

Các tính năng này sẽ ghi rõ nguồn thông tin và cung cấp liên kết trực tiếp đến bài viết gốc, qua đó tạo thêm cơ hội để độc giả tiếp cận nội dung từ các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, tập đoàn chưa công bố giá trị hợp đồng cũng như mức thanh toán cụ thể cho từng đối tác.

Việc mở rộng chương trình diễn ra trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách công chúng tìm kiếm và tiếp nhận tin tức. Các công cụ có khả năng tổng hợp thông tin giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung mà không cần truy cập nhiều website.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm lượng truy cập trực tiếp đến các trang báo, ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo và hoạt động phát triển độc giả của các tòa soạn.

Đối với ngành báo chí, các thỏa thuận cấp phép nội dung mở ra hướng hợp tác thương mại với doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh AI ngày càng được tích hợp sâu vào các nền tảng tìm kiếm và cung cấp thông tin.

Thông qua việc đàm phán quyền sử dụng nội dung, các nhà xuất bản có thêm cơ hội tạo nguồn thu từ sản phẩm báo chí, đồng thời tìm kiếm phương thức tiếp cận độc giả trên các nền tảng mới.