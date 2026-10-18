Google trả tiền cho hơn 400 cơ quan báo chí

CNN, Axios và hơn 400 cơ quan báo chí khác tham gia chương trình tin tức AI của Google. Ảnh: REUTERS.

Theo Reuters, ngày 15/10, Google ra thông báo CNN, Financial Times, Axios và nhiều hãng tin khác đã tham gia chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các đối tác báo chí nhằm cấp phép sử dụng nội dung cho các tính năng AI tạo sinh và tìm kiếm phương thức tăng tương tác với độc giả.

Chương trình News AI được triển khai thí điểm từ năm ngoái với sự tham gia của các đối tác như Washington Post. Theo Google, mạng lưới hiện mở rộng lên hơn 400 ấn phẩm trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận, các nhà xuất bản sẽ cấp cho Google quyền sử dụng nội dung mở rộng hơn để phát triển các tính năng AI mới. Đổi lại, Google sẽ trả phí cho các cơ quan báo chí tham gia. Các bên không công bố điều khoản tài chính.

Google cho biết những tính năng AI này sẽ ghi rõ nguồn và cung cấp liên kết trực tiếp, giúp độc giả tiếp cận các cơ quan báo chí xuất bản nội dung gốc.

Đối với CNN, thỏa thuận đánh dấu quan hệ hợp tác đầu tiên của hãng kể từ khi Paramount Skydance hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery hôm 6/10. CEO David Ellison đang tìm cách định vị công ty sau sáp nhập như một doanh nghiệp truyền thông định hướng công nghệ.

Trước đó, Google đối mặt với nhiều vụ kiện, cáo buộc từ các cơ quan báo chí do sử dụng nội dung tin tức để huấn luyện và vận hành các tính năng AI. Ảnh: REUTERS.

Sam Felix, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ đối tác chiến lược và phát triển kinh doanh của CNN, cho biết những đổi mới của Google trong lĩnh vực AI tạo sinh đã thay đổi cách người dùng khám phá thông tin và nội dung. Theo ông, các công cụ mới sẽ giúp CNN tìm kiếm những phương thức tiếp cận và tương tác với độc giả.

CNN cho biết thỏa thuận phù hợp với chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của hãng. Nhà đài đồng thời đang duy trì nhiều quan hệ đối tác thương mại và thảo luận với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Theo Technology Orb, động thái của Google diễn ra trong bối cảnh các đơn vị sản xuất nội dung gia tăng nỗ lực pháp lý nhằm ngăn các công ty AI sử dụng nội dung báo chí để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn mà không được phép. Ngày 8/10, USA Today đã kiện OpenAI với cáo buộc vi phạm bản quyền liên quan đến việc sử dụng nội dung.

Các cơ quan báo chí cũng đối mặt với tình trạng suy giảm lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm khi những câu trả lời do AI tạo ra cho phép người dùng tiếp nhận thông tin ngay trên trang kết quả mà không cần truy cập website của đơn vị nội dung.

Trong bối cảnh đó, việc cấp phép nội dung cho các nền tảng AI trở thành một hướng hợp tác thương mại giúp các hãng tin đàm phán về quyền sử dụng nội dung và nguồn thu. Tuy nhiên, hiệu quả của những thỏa thuận này đối với lưu lượng truy cập và doanh thu báo chí vẫn cần được đánh giá.