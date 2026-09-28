Đến thăm, động viên công nhân ngành Điện cách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”. Tiết kiệm điện vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà cần trở thành thói quen trong mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, góp phần hạn chế lãng phí nguồn năng lượng. Trong tiến trình phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng không chỉ là giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt điện mà đang trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh. Từ những hành động trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng lan tỏa, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và kiến tạo tương lai xanh.