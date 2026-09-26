Google thử nghiệm hạ tầng tính toán AI trong không gian

Google đưa chip TPU lên quỹ đạo để thử nghiệm tính toán AI. (Ảnh minh họa)

Alphabet - công ty mẹ của Google, cho biết đang chuẩn bị phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên nhằm nghiên cứu khả năng đưa hạ tầng tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo Trái đất trong tuần tới.

Vệ tinh này sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái đất để kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị trong điều kiện bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt của không gian. Đây là những môi trường khác biệt đáng kể so với điều kiện vận hành của các hệ thống tính toán trên mặt đất.

Một nội dung thử nghiệm khác là giải pháp làm mát chip trong môi trường chân không. Khác với trên Trái đất, không gian không có điều kiện để sử dụng các giải pháp làm mát bằng khí theo cách thông thường.

Vệ tinh sẽ mang theo chip TPU (Tensor Processing Unit) do Google tự phát triển, được sử dụng cho các tác vụ AI. Thông qua thử nghiệm, Google muốn thu thập dữ liệu và xác định những tình huống có khả năng gây lỗi cho chip khi hoạt động trong môi trường không gian.

Google nhấn mạnh đây chưa phải thử nghiệm khả năng vận hành một trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo. Mục tiêu hiện tại chủ yếu là đánh giá các yếu tố kỹ thuật và thu thập dữ liệu cần thiết cho những nghiên cứu tiếp theo.

Công ty dự kiến phóng thêm hai vệ tinh vào năm 2027 để thử nghiệm kết nối laser tốc độ cao, hướng tới khả năng phục vụ các cụm máy tính trong tương lai.