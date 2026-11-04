Google tắt mặc định AI đối với học sinh tại Mỹ

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, quyết định trên được đưa ra sau khi Google vấp phải phản ứng từ phụ huynh, nhà giáo dục và các chuyên gia phát triển trẻ em về việc sử dụng AI trong trường học.

Theo chính sách mới, các trường có thể chủ động bật hoặc tắt từng công cụ của Google, gồm chatbot Gemini, Gemini Notebook và công cụ tìm kiếm. Tất cả đều mặc định ở trạng thái tắt cho đến khi nhà quản lý nhà trường kích hoạt.

Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục của Google Chris Phillips giải thích công cụ tìm kiếm và AI đã được tích hợp sâu với nhau, do đó các trường không cho phép sử dụng AI cũng sẽ không thể tiếp tục truy cập công cụ tìm kiếm của hãng. Google cho biết đang điều chỉnh công cụ tìm kiếm theo hướng hỗ trợ học tập tốt hơn, cung cấp hướng dẫn từng bước thay vì chỉ đưa ra câu trả lời nhanh cho học sinh.

Chính sách mới đảo ngược quyết định hồi tháng 8, khi Google tự động bật chatbot Gemini cho nhiều học sinh sử dụng Google Classroom. Việc này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ học sinh sử dụng AI để gian lận bài tập, tiếp cận thông tin sai lệch và suy giảm khả năng tư duy phản biện.

Tuy nhiên, việc gắn quyền truy cập công cụ tìm kiếm với lựa chọn sử dụng AI tiếp tục gây tranh cãi. Cựu Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) Lina Khan cáo buộc Google lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường tìm kiếm để buộc các trường học chấp nhận AI. Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận ISTE+ASCD Richard Culatta hoan nghênh việc tắt AI mặc định, song nhấn mạnh các trường cần có quyền sử dụng công cụ tìm kiếm không chứa nội dung do AI tạo ra.

Trước đó, các hệ thống trường học tại New York và Los Angeles đã hạn chế học sinh sử dụng AI tạo sinh trên thiết bị của trường. Những động thái này phản ánh tranh luận ngày càng gia tăng tại Mỹ về vai trò của AI trong giáo dục, cũng như yêu cầu bảo đảm công nghệ phục vụ mục tiêu học tập thay vì làm suy giảm năng lực tư duy độc lập của học sinh.