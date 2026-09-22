Google tăng phối hợp chống lạm dụng trẻ em tại Ấn Độ

Trụ sở của Google tại California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Đây là hướng đi mới của Google trong cuộc chiến chống vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên không gian mạng và khác hoàn toàn so với thông lệ toàn cầu trước đây của tập đoàn này là chỉ thông báo về các vụ việc như vậy thông qua một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Mỹ.

Người phát ngôn tập đoàn công nghệ đa quốc gia Mỹ tuyên bố: “Google cam kết mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến và ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của mình để tạo ra, lưu trữ hoặc phát tán những nội dung đó”.

Cũng theo người phát ngôn, Google đã đầu tư đáng kể cho việc phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ và báo cáo các nội dung CSAM, đồng thời chủ động đề xuất cung cấp các thông tin liên quan cho Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng của Ấn Độ (I4C).