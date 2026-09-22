Google tăng phối hợp chống lạm dụng trẻ em tại Ấn Độ
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 21/9, “gã khổng lồ” công nghệ Google thông báo đã nhất trí về việc báo cáo các nội dung bị gắn nhãn lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) cho các cơ quan chức năng của Ấn Độ.
Đây là hướng đi mới của Google trong cuộc chiến chống vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên không gian mạng và khác hoàn toàn so với thông lệ toàn cầu trước đây của tập đoàn này là chỉ thông báo về các vụ việc như vậy thông qua một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Mỹ.
Người phát ngôn tập đoàn công nghệ đa quốc gia Mỹ tuyên bố: “Google cam kết mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến và ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của mình để tạo ra, lưu trữ hoặc phát tán những nội dung đó”.
Cũng theo người phát ngôn, Google đã đầu tư đáng kể cho việc phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ và báo cáo các nội dung CSAM, đồng thời chủ động đề xuất cung cấp các thông tin liên quan cho Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng của Ấn Độ (I4C).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/google-tang-phoi-hop-chong-lam-dung-tre-em-tai-an-do-post1387678.html