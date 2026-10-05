Google siết quyền truy cập Gemini, người dùng miễn phí và AI Plus bị thu hẹp lựa chọn mô hình

Người dùng miễn phí và thuê bao AI Plus sẽ không còn được tiếp cận một số mô hình Gemini như trước đây. (Ảnh chụp màn hình)

Động thái này từ Google đồng nghĩa với việc người dùng miễn phí và thuê bao AI Plus sẽ không còn được tiếp cận một số mô hình Gemini như trước đây.

Theo thông báo mới nhất của Google, từ ngày 9/10, người dùng Gemini không đăng ký gói Google AI sẽ chỉ còn được sử dụng Gemini 3.5 Flash-Lite. Hai mô hình Gemini 3.6 Flash và Gemini 3.1 Pro sẽ không còn nằm trong danh sách mô hình mà nhóm người dùng này có thể lựa chọn.

Google phân loại Flash-Lite là mô hình dành cho các câu trả lời nhanh, trong khi Flash hướng tới nhu cầu sử dụng tổng quát và Pro được thiết kế cho những tác vụ đòi hỏi khả năng suy luận nâng cao.

Điều này không chỉ áp dụng với người dùng miễn phí. Thuê bao Google AI Plus, có mức giá 4,99 USD/tháng, cũng sẽ bị thu hẹp quyền truy cập mô hình. Theo chính sách mới, người dùng AI Plus vẫn có thể sử dụng Flash-Lite và Flash, nhưng sẽ không còn quyền truy cập Gemini 3.1 Pro.

Google cho biết các thuê bao AI Plus sẽ nhận được email thông báo cụ thể về thời điểm áp dụng chính sách mới. Trong khi đó, người dùng hai gói cao cấp hơn là Google AI Pro và Google AI Ultra sẽ không bị cắt giảm quyền truy cập. Hai nhóm thuê bao này tiếp tục được sử dụng Flash-Lite, Flash và Pro.

Trước đây, người dùng ở các gói khác nhau về cơ bản vẫn có thể tiếp cận cùng hệ thống mô hình, nhưng người trả phí được hưởng hạn mức sử dụng cao hơn. Với chính sách mới, người dùng ở các cấp thấp hơn sẽ không chỉ bị giới hạn số lần sử dụng mà còn bị giới hạn ngay từ cấp độ mô hình.

Trong khi người dùng miễn phí và AI Plus bị thu hẹp sự lựa chọn, Google lại bổ sung quyền lợi cho thuê bao AI Pro, có giá 19,99 USD/tháng.

Theo đó, AI Pro sẽ được tiếp cận chế độ Deep Think, tùy chọn dành cho khả năng “suy luận song song tối đa”, phục vụ những nhiệm vụ phức tạp cần nhiều năng lực tính toán hơn.

Trước đây, Deep Think chủ yếu được cung cấp cho các gói Google AI Ultra có mức giá cao hơn. Việc đưa tính năng này xuống AI Pro giúp Google tạo thêm khác biệt giữa các cấp thuê bao, đồng thời tăng giá trị của gói 19,99 USD/tháng.

Mới đây, Google cũng đã công bố ra mắt Argon, một mô hình AI thế hệ mới và cho biết sản phẩm này trước mắt sẽ được cung cấp cho người dùng AI Ultra.