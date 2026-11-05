Theo thông báo của Google, các dịch vụ bị ảnh hưởng gồm Gemini, Gemini Notebook, Gemini tích hợp trong Google Classroom và những tính năng AI trên Google Search. Sau khi chính sách có hiệu lực, quản trị viên trường học phải chủ động bật các công cụ này nếu muốn học sinh sử dụng.

Điểm gây tranh cãi là Google cho biết công cụ tìm kiếm truyền thống và các tính năng AI đã được tích hợp chặt chẽ, khiến nhà trường khó tách biệt hai dịch vụ. Chris Phillips, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Giáo dục của Google, nói với The New York Times rằng "Tìm kiếm và AI được tích hợp sâu sắc".

Ông cho biết học sinh tại những trường có quyết định cấm AI "sẽ không có quyền truy cập vào công cụ tìm kiếm và sẽ thấy tin nhắn từ trường học cho biết tính năng này không khả dụng".

Google sẽ mặc định tắt công cụ AI trên tài khoản học sinh. Ảnh: Google

Google giải thích thay đổi nhằm trao thêm quyền kiểm soát cho các trường học trong bối cảnh lo ngại học sinh lạm dụng AI để gian lận bài tập. Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 3/11, công ty khẳng định chính sách mới mang lại cho "các trường học nhiều lựa chọn hơn chứ không ít đi".

"Chúng tôi biết có sự lo ngại về việc học sinh sử dụng AI để làm bài tập ở trường, và các trường học đã nói với chúng tôi rằng họ muốn có quyền kiểm soát", Google cho biết.

Ông Phillips nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: cung cấp cho các nhà lãnh đạo nhà trường sự kiểm soát và sự tự tin để sử dụng các sản phẩm AI trong lớp học theo cách họ thấy phù hợp".

Google cũng giới thiệu tính năng Guided Learning (Học tập có hướng dẫn), giúp học sinh giải quyết bài tập theo từng bước thay vì nhận ngay đáp án.

Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động của AI đối với khả năng tư duy phản biện và kết quả học tập của học sinh. Tháng 10/2026, hai Thượng nghị sĩ Mỹ là Richard Blumenthal và Josh Hawley gửi thư cho CEO Google Sundar Pichai, bày tỏ "lo ngại sâu sắc rằng việc Google tích cực đẩy các sản phẩm AI đến trẻ em tại các trường học đang đe dọa sự thành công trong học tập và sức khỏe tổng thể của cả một thế hệ".

Trước đó, tháng 9/2026, hai khu học chánh lớn nhất Mỹ tại New York và Los Angeles cũng áp dụng các biện pháp hạn chế AI tạo sinh trên thiết bị học đường.

Google Classroom hiện phục vụ khoảng 150 triệu học sinh và giáo viên trên toàn thế giới. Vì vậy, chính sách mới của tập đoàn có thể tác động đáng kể đến cách các trường học tiếp cận và quản lý việc sử dụng AI trong giáo dục.