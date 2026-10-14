Google ra mắt Gemini 4 Argon, tăng tốc đua với OpenAI

Theo thông báo ngày 13/10 của Google, Argon được thiết kế để xử lý các tác vụ phức tạp, gồm nhiều bước, trong những lĩnh vực như lập trình, tài chính, luật, an ninh mạng và khoa học. Giá sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) khởi điểm ở mức 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Mức giá này dự kiến tăng gấp đôi sau ngày 30/11.

Mô hình hiện được cung cấp cho khách hàng trả phí thông qua các công cụ phát triển ứng dụng AI của Google. Người đăng ký các gói Google AI Pro và Ultra có thể sử dụng Argon qua ứng dụng Gemini và tính năng AI Mode trong công cụ Tìm kiếm, trong khi công cụ lập trình Antigravity chỉ dành cho người dùng gói Ultra.

Google cho biết các nhóm sử dụng Argon trong Antigravity đã tăng hơn 35% lượng mã nguồn do các tác nhân AI tự thực hiện, đồng thời giảm gần một phần ba số lần phải hoàn tác mã. Những khách hàng thử nghiệm mô hình này gồm Deloitte, LexisNexis, Ambience Healthcare và Isomorphic Labs.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Trong lĩnh vực an ninh mạng, Google sẽ mở rộng chương trình Fairwind cho hàng trăm đối tác mới. Chương trình cung cấp phiên bản Argon đã gỡ bỏ các giới hạn bảo vệ an ninh mạng cho những chuyên gia phòng thủ mạng được kiểm duyệt, nhằm phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu. Hồi tháng 9, công ty đã thông báo cung cấp mô hình này cho một số đối tác được lựa chọn.

Ngoài ra, Google sẽ cấp cho 10.000 nhà khoa học quyền sử dụng miễn phí trong 6 tháng gói dịch vụ Antigravity có hạn mức cao nhất.

Việc phát hành Argon diễn ra sau giai đoạn nhiều biến động trong chiến lược AI của Google. Hồi tháng 9, công ty thông báo không tiếp tục kế hoạch phát hành Gemini 3.5 Pro, mô hình mà Tổng Giám đốc điều hành Sundar Pichai từng dự kiến ra mắt vào tháng 6. Những điều chỉnh về nhân sự lãnh đạo tại phòng nghiên cứu AI DeepMind cũng làm gia tăng sức ép đối với nỗ lực cạnh tranh của Google trên thị trường này.