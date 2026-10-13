Google ra mắt Fitbit Edge, sạc nhanh 5 phút đủ dùng cả ngày

Google ra mắt Fitbit Edge, mẫu vòng đeo tay thông minh được định vị giữa Fitbit Air và Pixel Watch 5, hướng đến người dùng quan tâm đến sức khỏe và vận động.

Fitbit Edge sở hữu phần vỏ bằng nhôm tái chế với độ dày 11,5 mm. Màn hình Hybrid OLED có diện tích hiển thị lớn hơn 46% so với các thế hệ vòng đeo tay Fitbit trước đây, đồng thời vẫn dễ quan sát dưới ánh nắng trực tiếp. Google còn thiết kế lại nút bấm vật lý ở cạnh bên, cho phép người dùng tạm dừng buổi tập mà không cần thao tác trên màn hình cảm ứng.

Kế thừa trải nghiệm trực quan từ Pixel Watch 5, Fitbit Edge sở hữu giao diện được thiết kế lại hoàn toàn, đưa các tính năng cần thiết đến ngay trên cổ tay. Những thông tin như số bước chân, thời tiết và bài tập được hiển thị nhanh chóng, trong khi các ô dữ liệu cung cấp thông tin về giấc ngủ, chu kỳ và nhịp tim thông qua Google Health.

Video giới thiệu sản phẩm

Thiết bị còn hỗ trợ Google Maps, điều khiển phát nội dung đa phương tiện và thông báo cuộc gọi, tin nhắn. Các mặt đồng hồ có thể tùy chỉnh cùng dây đeo thay thế giúp sản phẩm phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân.

Fitbit Edge tích hợp hơn 50 chế độ tập luyện, cho phép theo dõi hoạt động và nhận hướng dẫn theo thời gian thực. Tùy từng bài tập, thiết bị hiển thị các chỉ số cần thiết như thông số Pilates, mục tiêu tốc độ khi chạy bộ, vùng nhịp tim trong các bài HIIT hay dữ liệu từng chặng khi chạy trên đường chạy điền kinh. Nhờ đó, việc theo dõi hiệu suất trở nên thuận tiện mà không làm gián đoạn nhịp độ vận động.

Hệ thống GPS tích hợp được cải thiện độ chính xác lên đến 40% so với thế hệ trước, ngay cả khi không mang theo điện thoại. Sự kết hợp giữa vỏ nhôm ứng dụng công nghệ đúc khuôn nano và chipset GPS nâng cấp giúp xác định lộ trình chính xác hơn.

Cảm biến đo độ cao cũng ghi nhận thay đổi độ cao khi chạy lên dốc, chạy ngoài trời hoặc tập luyện với cầu thang, hỗ trợ đánh giá tổng thể mức độ vận động.

Thiết bị còn tự động nhận diện và phân loại tới 100 loại hình tập luyện, từ chạy bộ, đạp xe đến đi bộ hàng ngày, ngay cả khi quên nhấn nút bắt đầu. Công nghệ thông minh sẽ phân tích bối cảnh hoạt động để nhận biết bài tập và ghi nhận nỗ lực vận động vào mục tiêu hằng tuần.

Về theo dõi sức khỏe, Fitbit Edge kết hợp các cảm biến tiên tiến với khả năng phân tích chỉ số sinh trắc học chuyên sâu, mang đến cái nhìn toàn diện hơn về thể trạng. Các tính năng Health Guardian theo dõi những thay đổi như xu hướng huyết áp, xu hướng kháng insulin và cảnh báo nhịp tim cao hoặc thấp.

Khi sử dụng Google Health Premium, Coach có thể hỗ trợ phân tích các thay đổi về sức khỏe, đưa ra hướng dẫn cá nhân hóa, điều chỉnh kế hoạch tập luyện và cung cấp thông tin hữu ích cho các cuộc trao đổi với bác sĩ.

Ứng dụng điện tâm đồ ECG cho phép đánh giá nhịp tim ngay trên cổ tay bất cứ lúc nào. Trong khi đó, cảm biến quang học liên tục theo dõi nhịp tim để ghi nhận xu hướng nghỉ ngơi và phục hồi.

Cảm biến nhiệt độ da chuyên dụng theo dõi những biến động trong đêm, kết hợp với phân tích các giai đoạn ngủ và chỉ số biến thiên nhịp tim (HRV), giúp đưa ra điểm số phục hồi vào mỗi buổi sáng.

Fitbit Edge có thời lượng pin lên đến 7 ngày sau mỗi lần sạc. Khi cần sạc nhanh, thiết bị có thể cung cấp đủ năng lượng cho một ngày sử dụng chỉ trong 5 phút nhờ công nghệ sạc từ tính tốc độ cao.

Ngoài khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 50m, sản phẩm còn là thiết bị theo dõi thể dục đầu tiên của hãng được thiết kế để sửa chữa, với cấu trúc mô-đun bên trong và pin có thể thay thế nhằm kéo dài tuổi thọ.

Google giới thiệu Fitbit Edge với 4 tùy chọn màu sắc, gồm Canyon, Fog, Olive và Obsidian. Tất cả phiên bản đều đi kèm dây đeo Active Band tiêu chuẩn. Ngoài ra, người dùng có thể mua riêng các loại dây đeo Active Sport, Performance Loop, Magnet và Metal Links.

Bốn phiên bản màu sắc của Fitbit Edge

Google cũng ra mắt Fitbit Edge phiên bản đặc biệt Stephen Curry, được phát triển cùng Stephen Curry, nhà vô địch NBA bốn lần và Cố vấn Hiệu suất của Google. Phiên bản này có khả năng chống thấm nước và thấm hút mồ hôi, kết hợp tông màu lúa mạch đen đặc trưng với sắc cam lấy cảm hứng từ ngày thi đấu, có giá 219,99 USD (5,7 triệu đồng).

Phiên bản đặc biệt Stephen Curry

Google Fitbit Edge có giá bán lẻ 179,99 USD (4,7 triệu đồng), hiện đã cho phép đặt hàng trước trên Google Store và thông qua các đối tác bán lẻ. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 27/10.