Google Pixel 12 Pro Fold lộ thông số màn hình với độ phân giải tăng đáng kể

Dữ liệu được khai thác từ cơ sở dữ liệu GSMA IMEI bởi trang tin công nghệ OVRPlus vừa hé lộ thông số kỹ thuật ban đầu của bốn mẫu điện thoại thế hệ mới từ Google. Danh sách thiết bị bao gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL và mẫu điện thoại màn hình gập Pixel 12 Pro Fold với các mã định danh hoàn toàn mới.

Google đã bắt đầu phát triển dòng Pixel 12

Tinh chỉnh tỷ lệ hiển thị trên các phiên bản Pixel 12 tiêu chuẩn

Ba phiên bản dạng thanh truyền thống gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro và Pixel 12 Pro XL chỉ ghi nhận những thay đổi nhỏ về thông số độ phân giải hiển thị. Đáng chú ý, số lượng điểm ảnh theo chiều ngang của các mẫu máy này vẫn giữ nguyên, biểu thị việc hãng chỉ điều chỉnh nhẹ tỷ lệ khung hình thay vì tái cấu trúc toàn diện thiết kế.

Cụ thể, phiên bản cơ sở Pixel 12 được liệt kê với độ phân giải 1080 x 2400 pixel, giảm 24 pixel theo chiều dọc so với mốc 1080 x 2424 pixel của thế hệ tiền nhiệm Pixel 11. Phiên bản Pixel 12 Pro có độ phân giải đạt 1280 x 2824 pixel, trong khi bản cao cấp Pixel 12 Pro XL sở hữu thông số hiển thị 1344 x 2952 pixel.

Dòng Pixel 12 sẽ bao gồm nhiều model khác nhau

Bước tiến về mật độ điểm ảnh trên mẫu gập Pixel 12 Pro Fold

Khác biệt lớn nhất tập trung ở mẫu điện thoại màn hình gập Pixel 12 Pro Fold. Màn hình chính bên trong của máy được ghi nhận đạt độ phân giải 2296 x 2404 pixel, tăng đáng kể so với mức 2076 x 2152 pixel trên phiên bản Pixel 11 Pro Fold trước đó. Mức chênh lệch này bổ sung thêm khoảng 10 đến 24 phần trăm lượng điểm ảnh hiển thị.

Việc gia tăng số lượng điểm ảnh hỗ trợ nâng cao mật độ hiển thị, giúp văn bản và hình ảnh trở nên sắc nét hơn, đặc biệt mang lại lợi thế lớn khi chạy đa nhiệm chia đôi màn hình. Thiết bị tiếp tục duy trì tỷ lệ khung hình gần như vuông, cho thấy Google kiên định hoàn thiện cấu trúc hiện tại thay vì chuyển dịch sang thiết kế thuôn dài dạng hình chữ nhật.

Màn hình Pixel 12 Fold có những nâng cấp thú vị

Bảng tổng hợp thông số độ phân giải rò rỉ của dòng Google Pixel 12

Dưới đây là chi tiết thông số độ phân giải màn hình của từng phiên bản được phát hiện trong cơ sở dữ liệu GSMA IMEI:

Kế hoạch ra mắt và các giới hạn kỹ thuật

Dữ liệu từ hệ thống GSMA IMEI hiện tại chưa tiết lộ các chỉ số quan trọng khác như độ phân giải của màn hình ngoài trên bản gập, dung lượng pin hay cấu hình chi tiết của vi xử lý Tensor thế hệ tiếp theo. Mật độ điểm ảnh cuối cùng và kích thước đường chéo màn hình của từng máy vẫn cần thêm các chứng nhận sau này để xác thực.

Theo kế hoạch dự kiến, thế hệ Google Pixel 12 sẽ được nhà sản xuất chính thức giới thiệu vào tháng 8 năm 2027. Do thời gian phát triển còn dài, những thông số kỹ thuật ban đầu này vẫn có khả năng được điều chỉnh trước thời điểm sản phẩm bước vào giai đoạn thương mại hóa.