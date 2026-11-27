Google đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một hệ thống có tên My Channel, được thiết kế để tạo ra các nguồn cấp dữ liệu chứa đầy video và quảng cáo cá nhân hóa do AI tạo ra, dựa trên thông tin mà công ty này biết về người dùng.

Dù bằng sáng chế này đã bị từ chối, nhưng Google có thể kháng cáo hoặc nộp lại một phiên bản đã chỉnh sửa, và chúng ta có thể sẽ chứng kiến ý tưởng kỳ dị này xuất hiện trên thị trường.

Google nộp bằng sáng chế Hệ thống kênh My Chanel với nội dung do AI tạo dựng.

Theo phát hiện đầu tiên của Patentlyze, bằng sáng chế được nộp vào tháng 5 năm ngoái và công bố vào tuần trước mô tả cách My Channel sẽ sử dụng dữ liệu nhân khẩu học và lịch sử xem của một người để tạo ra các gợi ý.

Sau đó, các mô tả này được chuyển cho một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra các video AI phù hợp với sở thích cá nhân của từng người.

Các hình minh họa mô tả một chiếc tivi trong phòng khách có nhãn “John's Channel”, với các thể loại như “phim tội phạm/hài kịch” và “phim hài lãng mạn vui nhộn.” Bạn có thể thiết lập hẹn giờ cho việc lên lịch hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm để bắt đầu quá trình này tự động mà không cần phải yêu cầu. Công cụ ghép quảng cáo có thể chèn quảng cáo trước khi video bắt đầu phát.

Điều này vượt xa những gì Google TV hiện đang hiển thị trên màn hình chính. Kênh NHANH Vẫn trình chiếu cùng một chương trình cho tất cả người xem cùng một lúc. Trong khi đó, Tính năng tự động phát của YouTube TV Hệ thống này sẽ đưa bạn đắm chìm vào các video hiện có, đồng thời tạo ra các video mới.

Nó có thể giúp người dùng trực tiếp tham gia vào nội dung. Theo chi tiết trong bằng sáng chế, có một phiên bản mà bạn có thể đóng vai chính.

Hệ thống có thể tạo ảnh đại diện dựa trên ảnh của bạn và tổng hợp giọng nói của bạn cho lời thoại của nhân vật chính. Một ví dụ hướng dẫn người mẫu “đảm bảo người dùng là nhân vật chính trong toàn bộ video” và ghi rõ tên, tuổi, giới tính và ảnh đại diện của bạn.

Các thói quen, sở thích của người dùng sẽ được mô hình ngôn ngữ lớn thu thập, phân tích để định hướng nội dung.

Ngoài việc phân tích loại video mà người dùng thường xem, hệ thống còn thu thập dữ liệu ngữ cảnh từ thiết bị như địa chỉ IP, vị trí GPS và các thông tin cụ thể về độ tuổi của người dùng.

My Channel cũng có thể dựa trên các tin tức thời sự như tỷ số thể thao hoặc các sự kiện trên mạng xã hội để tạo gợi ý, và toàn bộ quá trình tạo video sẽ diễn ra trên máy chủ của Google.

Theo nội dung bằng sáng chế, My Channel có khả năng sản xuất cả những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Nếu một người dùng thường xuyên xem các video về The Odyssey của Christopher Nolan, hệ thống có thể đề xuất những nội dung tương tự như Odysseus: The Fall của Ash Koosha.

Bằng sáng chế cũng nêu chi tiết việc My Channel có thể kết nối với các dịch vụ phát trực tuyến khác, điều này sẽ giúp hệ thống thu thập thêm nhiều thông tin về người dùng và, có lẽ, tiếp cận được nguồn dữ liệu huấn luyện hữu ích cho việc tạo video.

Tất cả dường như là một cách phức tạp để tạo ra các sản phẩm AI “nhái” nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng điều đáng lo ngại nhất là việc bằng sáng chế đề cập đến khả năng My Channel tạo ra các hình đại diện kỹ thuật số của người dùng và biến họ thành “nhân vật chính hoặc vai dẫn dắt” trong nội dung mà hệ thống sản xuất.

Bỏ qua thực tế rằng My Channel sẽ sử dụng ảnh, video và đoạn ghi âm của người dùng để tạo ra các hình đại diện này, hệ thống nghe có vẻ như được thiết kế để tạo ra một dạng “giải trí” hoàn toàn trái ngược với những giá trị khiến việc thưởng thức nghệ thuật trở nên ý nghĩa và thú vị.

Người dùng có thể trở thành nhân vật chính trong nội dung AI tạo sinh.

Việc tự đặt mình vào các câu chuyện hư cấu để hiểu cảm xúc của nhân vật là điều thú vị, nhưng những gì Google đề xuất lại là cung cấp cho người dùng một nguồn nội dung vô tận được “đo ni đóng giày” mà không hề khuyến khích họ sử dụng trí tưởng tượng để đồng cảm hay liên hệ với nhân vật.

Bằng sáng chế khiến người ta có cảm giác Google cho rằng chỉ cần người xem thấy chính mình xuất hiện trên màn hình là đủ để họ cảm thấy giải trí. Điều này thật ảm đạm, bởi My Channel nghe chẳng khác nào một sự kết hợp “không lành mạnh” giữa JibJab và các yếu tố giám sát toàn diện của Google.

My Channel càng trở nên u ám hơn khi xét đến việc dịch vụ này sẽ khiến người dùng dễ dàng tránh tiếp xúc với những điều mới mẻ ngoài vùng an toàn của họ.

Nếu Google đạt được các thỏa thuận bản quyền phù hợp với các dịch vụ phát trực tuyến khác, người dùng My Channel có thể sẽ “ngấu nghiến” những sản phẩm AI được tái chế từ các nội dung có sẵn.

Điều này có thể giữ chân một số người dùng nhưng đồng thời cũng khiến họ xa rời những trải nghiệm giải trí không được thiết kế riêng cho sở thích cá nhân.

Thật khó tin rằng nhiều người lại muốn trí tuệ nhân tạo đưa khuôn mặt và giọng nói nhân bản của họ vào phim ảnh hoặc chương trình truyền hình.

Các công ty như Google thường xuyên đăng ký bằng sáng chế cho đủ loại ý tưởng. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là Google sẽ biến điều này thành hiện thực trong tương lai gần.

Video: AI tạo sinh - Nội dung ảo, nỗi lo thật. | VTV24