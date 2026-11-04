Google mở rộng chương trình nghỉ việc tự nguyện đến 5 quốc gia

Tập đoàn Alphabet - công ty mẹ Google - đang tiếp tục mở rộng chương trình trợ cấp thôi việc tự nguyện cho nhân sự tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Động thái này nhằm mục tiêu kiểm soát chi phí vận hành trong bối cảnh tập đoàn đang dồn ngân sách khổng lồ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), ngay cả khi tổng quy mô nhân sự của công ty vẫn tiếp tục tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Google xác nhận mở rộng chương trình nghỉ việc tự nguyện tại 5 quốc gia. Ảnh: Bloomberg

Chia sẻ ngày 4/11, đại diện Google xác nhận tập đoàn đã bắt đầu triển khai các gói thôi việc tự nguyện có kèm tiền trợ cấp thôi việc từ tháng 6/2026 đối với một số nhóm nhân viên tại Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản và Thụy Sĩ.

Đợt mở rộng gói nghỉ việc mới nhất này chưa từng được công bố trước đó, và hiện chưa rõ số lượng nhân sự đã chấp thuận đề nghị.

"Vào năm 2025, một số bộ phận của chúng tôi đã thí điểm chương trình rời công ty tự nguyện có trợ cấp. Vào mùa hè vừa qua, chúng tôi đã mở rộng chương trình này ra phạm vi quốc tế tại một số quốc gia nhằm hỗ trợ các định hướng chiến lược trọng tâm sắp tới", đại diện Google cho biết trong một thông cáo.

Việc chi tiền khuyến khích nhân viên tự nguyện nghỉ việc diễn ra giữa thời điểm Phố Wall gia tăng lo ngại về chi phí đầu tư cho AI của Alphabet, tạo áp lực giảm lên giá cổ phiếu của tập đoàn.

Tuần trước, đối thủ Microsoft cũng vừa đưa ra các gói hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện cho 60.000 nhân viên để kiểm soát chi phí tương tự.

Tuy nhiên, tại Google, các gói hỗ trợ nghỉ việc này diễn ra song song với quá trình mở rộng nhân sự, thay vì là một đợt cắt giảm quy mô toàn diện.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III cho thấy tính đến cuối tháng 9/2026, tổng số nhân viên của Google đã đạt mức 204.757 người, tăng thêm khoảng 10.000 lao động chỉ trong vòng 6 tháng qua.

Sự gia tăng nhân sự quy mô lớn này chủ yếu đến từ hoạt động tuyển dụng mới và thâu tóm công ty an ninh mạng Wiz của Israel.

Các số liệu cho thấy chiến lược tái cơ cấu nhân sự theo hướng có chọn lọc. Google chủ động giảm biên chế ở các mảng thứ cấp hoặc các dự án cũ, đồng thời tập trung toàn bộ nguồn lực và tuyển dụng vào các ưu tiên sống còn là trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Chương trình lần này là bước tiếp nối của các đợt thôi việc tự nguyện từng áp dụng vào năm ngoái cho một số bộ phận tại Mỹ và Anh.

Giới lãnh đạo Google mô tả đây là giải pháp dành cho những nhân sự cảm thấy không còn phù hợp với tốc độ phát triển hoặc định hướng tái cấu trúc của công ty.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Alphabet, bà Anat Ashkenazi, liên tục khẳng định trong các buổi báo cáo tài chính rằng AI và đám mây là hai trụ cột ưu tiên tuyển dụng hàng đầu.

Do đó, nhân viên thuộc khối dịch vụ đám mây Google Cloud và bộ phận nghiên cứu AI DeepMind hoàn toàn không thuộc diện nhận đề nghị thôi việc tự nguyện.

(Theo calcalistech)