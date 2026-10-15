Google mở quyền truy cập loạt mô hình AI phục vụ nghiên cứu khoa học

Google vừa mở quyền truy cập loạt mô hình AI phục vụ nghiên cứu khoa học. (Ảnh minh họa)

Google vừa thông báo sẽ cấp quyền truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của hãng cho 200 nhà nghiên cứu tại châu Âu, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh khoa học của khu vực.

Theo thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh AI ở Dublin (Ireland), các nhà nghiên cứu được Ủy ban châu Âu lựa chọn trong khuôn khổ chương trình Tài nguyên AI phục vụ khoa học tại châu Âu (RAISE) sẽ được tiếp cận các công cụ nghiên cứu của Google DeepMind và Google Cloud.

Danh sách công cụ được cung cấp gồm AlphaFold 3 phục vụ nghiên cứu protein, WeatherNext hỗ trợ dự báo thời tiết, cùng các hệ thống AlphaGenome, AlphaEvolve và AlphaEarth Foundations.

Google cho biết việc cung cấp trực tiếp năng lực tính toán và các công cụ AI tiên tiến cho các nhóm nghiên cứu nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học, đồng thời củng cố vị thế và năng lực cạnh tranh của châu Âu trong lĩnh vực này.

Động thái trên được triển khai trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ khoa học sự sống đến dự báo thời tiết. Việc tiếp cận các mô hình AI chuyên biệt có thể hỗ trợ các nhóm nghiên cứu khai thác năng lực tính toán và xử lý dữ liệu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

Tuy nhiên, thông báo của Google cũng được đưa ra khi các lời kêu gọi tăng cường quản lý AI ngày càng gia tăng, sau một loạt sự cố liên quan đến an ninh của công nghệ này. Điều đó cho thấy bên cạnh việc mở rộng ứng dụng AI để thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, vấn đề bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển, triển khai công nghệ tiếp tục thu hút sự quan tâm.