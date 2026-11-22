Google vừa giới thiệu Ask Maps, tính năng dùng Gemini để xây dựng lịch trình ngay trong Google Maps cho chuyến đi một ngày hoặc nhiều ngày. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) dự báo 81,5 triệu người sẽ đi lại trong kỳ nghỉ cuối tuần Lễ Tạ ơn và Black Friday.

Google Maps tích hợp AI tạo lịch trình tham quan chi tiết cho chuyến đi dài, giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch. Ảnh: Jalopnik

Người dùng chỉ cần yêu cầu Maps lập kế hoạch cho số ngày cụ thể, sau đó mô tả những hoạt động mong muốn. Gemini sẽ tạo lịch trình theo từng ngày, kèm các mẹo và ghim bản đồ được đánh số cho từng điểm dừng.

Ask Maps có thể lên kế hoạch cho một ngày mua sắm dịp lễ hoặc chuyến đi đường dài ba ngày. Lịch trình có thể gồm các điểm dừng để đi bộ ven biển và dùng bữa tại nhà hàng nhìn ra đại dương.

Người dùng có thể chia sẻ lịch trình với bạn bè, người thân hoặc xuất sang Google Docs trên máy tính. Công cụ cũng hữu ích khi lên kế hoạch cho chuyến đi dài bằng xe điện và tìm các trạm sạc dọc đường.

Tại Mỹ, người dùng có thể điều chỉnh lịch trình theo thời gian thực. Nếu một địa điểm đóng cửa hoặc cần đi đường vòng, họ có thể yêu cầu Maps cập nhật kế hoạch hay bổ sung điểm dừng.

Ask Maps còn có thể đặt lịch hẹn và gọi đồ ăn mang đi. Tuy nhiên, một thử nghiệm nhanh cho thấy lịch trình do công cụ tạo ra vẫn có thể cần được người dùng rà soát và chỉnh sửa.

Một lo ngại là Google sẽ duy trì các đề xuất tự nhiên, không trả phí trong bao lâu trước khi chèn điểm đến và lịch hẹn do nhà quảng cáo tài trợ. Google từng áp dụng hình thức quảng bá này trong kết quả Tìm kiếm và Google Maps.

Google dự kiến đưa tính năng này tới hơn 30 quốc gia châu Âu và khoảng 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Người dùng vẫn cần thận trọng vì AI từng mắc lỗi ở những tác vụ như phép tính cơ bản và lập vé phạt đỗ xe.