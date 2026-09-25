Google Maps nâng cấp tính năng mới cho người dùng Android Auto trên xe

Google Maps đã cập nhật thêm thông tin chi tiết về các điểm rẽ như đèn giao thông và biển báo dừng, hiển thị trực tiếp trên giao diện Android Auto. Đây là bước cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm điều hướng và hỗ trợ người lái xe an toàn hơn khi di chuyển.

Hình minh họa giao diện Google Maps trên Android Auto. Ảnh: Yahoo

Google Maps đang trong giai đoạn cập nhật liên tục các tính năng mới, tập trung cải thiện trải nghiệm cho người dùng Android Auto và có thể mở rộng sang Apple CarPlay trong tương lai gần.

Phiên bản nâng cấp lần này bổ sung thêm các biểu tượng đèn tín hiệu và biển báo dừng khi người dùng chuẩn bị rẽ tại các ngã tư hoặc điểm giao cắt. Thông tin này sẽ xuất hiện cùng với tên đường, giúp tài xế dễ dàng dự đoán và chuẩn bị cho các tình huống giao thông phía trước.

Mặc dù các biểu tượng này không phải là điều mới mẻ trên Google Maps, nhưng việc đưa chúng lên giao diện Android Auto dưới dạng cửa sổ pop-up là điểm nhấn giúp tăng tính trực quan và rõ ràng khi điều hướng.

Theo nguồn tin từ 9to5Google, đây là bản cập nhật được kích hoạt từ phía máy chủ nên người dùng không cần phải tải bản cập nhật ứng dụng mới mà tính năng sẽ tự động xuất hiện khi được triển khai.

Tuy nhiên, thời điểm nhận được bản cập nhật này có thể khác nhau giữa các thiết bị. Một số người dùng đã thấy tính năng mới hiển thị ổn định, trong khi một số khác vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

Trước đó, Google Maps cũng đã bổ sung tính năng cho phép thay đổi biểu tượng xe trực tiếp trên Android Auto, cùng với việc hiển thị đồng hồ tốc độ và giới hạn tốc độ, góp phần nâng cao trải nghiệm lái xe an toàn hơn.

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trong năm qua là chế độ Immersive Navigation ra mắt tháng 7, cung cấp nhiều lớp thông tin trực quan hơn trên bản đồ, tuy nhiên tính năng này vẫn chưa được phổ cập rộng rãi cho tất cả người dùng toàn cầu.

Do sự khác biệt về hỗ trợ tính năng giữa ứng dụng Google Maps trên điện thoại và Android Auto, đôi khi người dùng có thể thấy một số chức năng có trên điện thoại nhưng chưa có trên Android Auto. Tương tự, Apple CarPlay cũng có những tính năng riêng mà Android Auto chưa sở hữu, dù hiện tại hai nền tảng đang dần cân bằng về mặt tính năng.