Google lên kế hoạch xây trung tâm dữ liệu 17 tỷ USD tại Wyoming

Dự án trung tâm dữ liệu tại Wyoming được Google triển khai cùng nhiều đối tác năng lượng và công nghệ, với một phần nguồn điện dự kiến đến từ hệ thống pin nhiên liệu công suất 702 megawatt. (Ảnh minh họa)

Google, công ty công nghệ thuộc tập đoàn Alphabet, vừa công bố kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại bang Wyoming (Mỹ). Dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng, song hoạt động mở rộng trung tâm dữ liệu đang vấp phải sự phản đối tại nhiều địa phương.

Theo kế hoạch, Google hợp tác với Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power và Related Digital để phát triển dự án. Trung tâm dữ liệu dự kiến được cung cấp một phần năng lượng từ hệ thống pin nhiên liệu công suất 702 megawatt, tích hợp công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Bloom Energy sẽ là đơn vị cung cấp hệ thống pin nhiên liệu này.

Thông báo đầu tư được đưa ra khi các nhà đầu tư đang đánh giá lại tốc độ xây dựng hạ tầng AI. Trước đó, Microsoft đã từ chối mở rộng thỏa thuận trung tâm dữ liệu tại Texas với nhà cung cấp điện toán đám mây AI Nscale. Bloomberg News cũng thông báo ý định siết chặt giám sát một số dự án trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp điện toán đám mây thế hệ mới, gồm Nebius, IREN và Nscale.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh Hợp tác Trung tâm dữ liệu có trách nhiệm, với sự tham gia của Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia và Anthropic cùng các tổ chức môi trường như NRDC, WWF và Sierra Club, đang đàm phán về các biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu.

Liên minh bắt đầu tổ chức các cuộc họp từ tháng 9 và dự kiến tiếp tục đến tháng 2/2027. Hoạt động này nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller và tổ chức Invest in Our Future.

Việc mở rộng trung tâm dữ liệu đang gặp nhiều phản ứng tại Mỹ. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cử tri tại hàng chục thành phố đã thông qua các hạn chế hoặc lệnh cấm hoàn toàn đối với loại hình cơ sở này. Theo Ballotpedia, trong số 41 dự luật liên quan đến trung tâm dữ liệu được đưa ra bỏ phiếu trong tuần này, tất cả trừ một dự luật đều phản đối trung tâm dữ liệu.