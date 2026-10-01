Google kì vọng tìm lại vị thế dẫn đầu về AI với mô hình mới

Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, Google ngày 30/9 công bố Gemini 4 Argon, mô hình AI tiên tiến nhất của hãng. Google cho biết Argon ngang bằng hoặc vượt Anthropic và OpenAI về lập trình và an ninh mạng, đồng thời đạt kết quả hàng đầu trong các bộ kiểm tra về công việc doanh nghiệp, khoa học và toán học.

Alphabet, công ty mẹ của Google, muốn mở rộng thị phần AI doanh nghiệp, lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất từ công nghệ này. Hãng nhắm đến các ngành phần mềm, tài chính, luật và thuế, nơi Anthropic và OpenAI lâu nay chiếm ưu thế.

Argon được chờ đợi sau khi Google không ra mắt Gemini 3.5 Pro như cam kết tại hội nghị dành cho nhà phát triển hồi tháng 5. Theo các nguồn tin am hiểu quá trình phát triển, việc huấn luyện 3.5 Pro kéo dài hơn dự kiến nhưng kết quả không như kỳ vọng, khiến mô hình không còn đủ sức cạnh tranh. Khi quá trình phát triển Argon tiến triển nhanh hơn dự kiến, Google đã đưa ra quyết định bỏ phiên bản trước.

Theo Google, lượng dữ liệu Argon có thể tham chiếu khi trả lời, còn gọi là “cửa sổ ngữ cảnh”, tăng gấp 16 lần. Cải tiến này giúp mô hình xử lý tốt hơn những nhiệm vụ phức tạp, kéo dài qua nhiều bước. Hãng đang sử dụng Argon để nghiên cứu điện toán lượng tử, tối ưu hóa bộ nhớ tại các trung tâm dữ liệu và tự động hóa lập trình.

Triển khai từng bước, cạnh tranh bằng giá

Google đang cung cấp Argon cho một số doanh nghiệp và chính phủ qua chương trình Fairwind để phát hiện, khắc phục lỗ hổng an ninh mạng trước khi phổ biến rộng rãi. Hãng sẽ dùng phản hồi để điều chỉnh các biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo Google, Argon được thiết kế để từ chối yêu cầu gây hại liên quan đến tấn công mạng, hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân. Mô hình cũng chống lại các chỉ dẫn độc hại nhằm thao túng AI tốt hơn, đồng thời có biện pháp ngăn tác nhân AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm.

Tranh luận về an toàn AI gia tăng gần đây sau khi xuất hiện thông tin hàng nghìn tác nhân của OpenAI phối hợp tìm cách thoát khỏi môi trường thử nghiệm, tấn công kho lưu trữ AI mã nguồn mở Hugging Face và xâm nhập hệ thống của Chính phủ Australia.

Ngày 29/9, Tổng giám đốc Alphabet Sundar Pichai dự bữa trưa với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ký thỏa thuận tự nguyện giữa 6 nhà phát triển AI hàng đầu về cơ chế tự quản lý công nghệ này. Ông cho biết Chính phủ Mỹ đã được tiếp cận Argon. Google sẽ cung cấp mô hình cho một số đơn vị bảo vệ an ninh mạng đáng tin cậy trước khi mở rộng phạm vi sử dụng một cách an toàn.

Gần đây, Google tập trung vào các mô hình Flash nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn khi khách hàng lo ngại chi phí AI tăng mạnh. Nguồn thu quảng cáo lớn và tiềm lực tài chính cũng giúp hãng cạnh tranh về giá với Argon.

Khi được cung cấp rộng rãi, Argon sẽ có giá ưu đãi 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Sau giai đoạn này, giá tăng tương ứng lên 4 USD và 20 USD.

Khi hết ưu đãi, giá Argon sẽ ngang Opus 5.5 của Anthropic và bằng chưa tới một nửa giá mô hình Fable của hãng này. Với OpenAI, mô hình Sol có giá thấp hơn Argon, còn Astra đắt hơn gấp đôi.

Việc Google ra mắt Argon có thể khiến cuộc đua AI giữa các hãng công nghệ thêm quyết liệt, nhất là ở thị trường doanh nghiệp, nơi năng lực mô hình, độ an toàn và chi phí là những yếu tố cạnh tranh quan trọng.