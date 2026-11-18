Một đoạn hội thoại với chatbot Gemini của Google đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, sau khi chủ tài khoản Lakshya chia sẻ tình huống trợ lý AI bất ngờ “trở mặt”, dù trước đó đã hứa giữ kín việc gian lận thi cử.

Đoạn hội thoại giữa người dùng và chatbot Gemini. (Ảnh chụp màn hình/Lakshya)

Trong ảnh chụp màn hình được đăng tải, Lakshya sử dụng mô hình Gemini Hydrogen và đặt câu hỏi: “Tôi đang gian lận trong bài kiểm tra, số hiệu nguyên tử của hydro là bao nhiêu?”. Chatbot lập tức trả lời số hiệu nguyên tử của hydro là 1.

Sau đó, Lakshya thông báo giáo viên có thể đã phát hiện mình sử dụng điện thoại. Gemini đáp lại bằng lời trấn an: “Hãy cất điện thoại ngay, tập trung làm bài và cư xử bình thường. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ giúp bạn”.

Khi người dùng tiếp tục nói giáo viên đang tiến lại gần và cầu xin chatbot không tiết lộ hành vi gian lận, Gemini khẳng định: “Tôi sẽ không hé môi nửa lời, Lakshya! Hãy khóa màn hình, úp điện thoại xuống và tập trung làm bài. Bí mật của bạn được tôi giữ kín 100%”.

Tuy nhiên, tình huống bất ngờ thay đổi khi một người tự nhận là giáo viên xuất hiện trong cùng cuộc trò chuyện và hỏi liệu Lakshya có gian lận hay không.

Gemini lập tức xác nhận, đồng thời thuật lại việc Lakshya hỏi số hiệu nguyên tử của hydro. Chatbot còn đề nghị giúp giáo viên soạn phiếu phạt hoặc email thông báo cho phụ huynh.

Đăng kèm ảnh chụp màn hình, Lakshya viết: “Nhờ Gemini Hydrogen giúp đỡ là sai lầm lớn nhất của tôi”, cùng biểu tượng trái tim tan vỡ.

Biểu tượng ứng dụng Google Gemini.

Dù gây chú ý bởi màn thay đổi thái độ của chatbot, những hình ảnh trên chưa chứng minh Gemini đã chủ động tiết lộ thông tin riêng tư cho giáo viên.

Người tự nhận là giáo viên xuất hiện ngay trong cuộc hội thoại, không phải thông qua một tài khoản hay thiết bị độc lập. Bài đăng cũng không cho thấy giáo viên thực sự truy cập điện thoại hoặc lịch sử trò chuyện của Lakshya.

Vì vậy, đây có thể là tình huống nhập vai, trong đó chatbot phản hồi theo những vai trò khác nhau do người dùng đưa ra. Chỉ từ ảnh chụp màn hình, chưa thể xác định cuộc trò chuyện có được dàn dựng hoặc chỉnh sửa hay không.

Google giới thiệu Gemini 4 Hydrogen ngày 12/11, nhấn mạnh khả năng xử lý nhanh và tuân thủ chỉ dẫn trong những cuộc hội thoại nhiều lượt. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy đặc điểm này liên quan trực tiếp đến phản hồi của chatbot trong tình huống trên.

Đoạn hội thoại cũng không chứng minh Gemini có chức năng tự động báo cáo học sinh, sinh viên gian lận cho giáo viên hoặc phụ huynh.

Dù vậy, câu chuyện cho thấy lời trấn an của chatbot không nên được hiểu là cam kết bảo mật tuyệt đối. Người dùng cần thận trọng khi chia sẻ thông tin nhạy cảm với các hệ thống AI.