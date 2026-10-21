Google đưa Gemini lên ô tô, AI cá nhân hóa trải nghiệm lái xe

Google bắt đầu triển khai Personal Intelligence cho Gemini trên Android Auto, cho phép trợ lý AI kết nối email, lịch cá nhân, ảnh và dữ liệu bản đồ để trả lời những câu hỏi gắn với nhu cầu thực tế của tài xế. Tính năng giúp giảm thao tác khi lái xe, nhưng cũng mở rộng phạm vi dữ liệu cá nhân mà AI có thể tiếp cận.

Google đưa Personal Intelligence lên ô tô nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên các dòng xe tích hợp Gemini, từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm của hãng. Ảnh: Google

Gemini có thể tìm thông tin chuyến bay, lịch hẹn bằng giọng nói

Ngày 20/10, Google thông báo triển khai Personal Intelligence cho Gemini trên Android Auto, đồng thời cho biết tính năng này sẽ xuất hiện trên các mẫu ô tô tích hợp Google built-in trong những tháng tới.

Đây là bước mở rộng khả năng cá nhân hóa của trợ lý AI từ điện thoại sang môi trường trên xe, nơi người dùng cần tiếp cận thông tin mà không phải thao tác trực tiếp trên màn hình.

Theo Google, khi được người dùng cấp quyền, Personal Intelligence có thể kết nối thông tin từ Gmail, Google Calendar, Google Photos, Google Maps, YouTube và Google Search. Nhờ đó, Gemini có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều dịch vụ để trả lời yêu cầu theo ngữ cảnh cá nhân, thay vì chỉ phản hồi dựa trên câu hỏi riêng lẻ.

Chẳng hạn, khi đang trên đường đến sân bay, tài xế có thể hỏi Gemini về cửa khởi hành của chuyến bay và tình trạng chuyến bay có đúng giờ hay không. Trợ lý AI có thể tìm thông tin đặt vé trong Gmail, sau đó kết hợp với dữ liệu về chuyến bay để trả lời mà người dùng không cần tự mở email rồi chuyển sang tìm kiếm thông tin.

Gemini cũng có thể hỗ trợ tìm đường đến địa điểm đã lưu trong lịch hẹn. Nếu muốn quay lại một tiệm rửa xe từng ghé qua, người dùng có thể yêu cầu AI tìm địa điểm đó từ bức ảnh đã chụp vào tuần trước và hướng dẫn đường đi. Với nhu cầu ăn uống, trợ lý có thể đề xuất nhà hàng trong hành trình dựa trên sở thích đã biết, chẳng hạn ưu tiên món chay.

Điểm đáng chú ý là Gemini có thể kết hợp thông tin từ nhiều dịch vụ để hiểu yêu cầu theo ngữ cảnh cá nhân. Người dùng không cần nhập lại địa chỉ, sở thích hay thông tin chuyến đi mỗi lần đặt câu hỏi, mà có thể diễn đạt nhu cầu tự nhiên để trợ lý AI tìm kiếm dữ liệu liên quan.

Google bắt đầu triển khai Personal Intelligence trên Android Auto từ ngày 20/10 và dự kiến đưa tính năng này lên các mẫu ô tô tích hợp Google built-in trong những tháng tới. Android Auto cho phép kết nối điện thoại với màn hình giải trí trên xe, trong khi Google built-in tích hợp trực tiếp các dịch vụ và phần mềm của Google vào hệ thống ô tô.

Khả năng cá nhân hóa đặt ra yêu cầu bảo vệ dữ liệu

Tính năng Personal Intelligence trên Gemini đòi hỏi người dùng chủ động kích hoạt và cấp quyền kết nối ứng dụng. Google khẳng định người dùng hoàn toàn chủ động trong việc quản lý danh sách dịch vụ chia sẻ dữ liệu và có thể hủy kích hoạt tính năng này bất kỳ lúc nào ngay trong phần cài đặt.

Nếu lựa chọn bỏ qua Personal Intelligence, các tính năng thông thường của Gemini vẫn hoạt động bình thường. Dù vậy, câu trả lời từ AI sẽ thiếu đi độ cá nhân hóa do không thể khai thác dữ liệu từ hệ sinh thái dịch vụ của người dùng.

Riêng với dòng xe tích hợp sẵn Google (Google built-in), điều kiện cần để Gemini cung cấp các phản hồi mang tính cá nhân hóa là điện thoại phải giữ kết nối liên tục với ô tô.

Theo thông tin được Google công bố ngày 20/10, Personal Intelligence hiện áp dụng cho các tài khoản Google cá nhân đáp ứng đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên. Ở giai đoạn đầu, tính năng này chưa hỗ trợ tài khoản Google Workspace (doanh nghiệp, tổ chức, giáo dục) và tạm thời chưa khả dụng tại Châu Âu, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Nigeria.

Việc hợp nhất dữ liệu từ Gmail, Lịch hay Google Photos giúp Gemini hiểu rõ ngữ cảnh để đưa ra phản hồi sát thực nhất với nhu cầu người dùng. Dù vậy, khả năng tổng hợp dữ liệu đa nguồn cũng đặt ra bài toán lớn về tính minh bạch. Người dùng cần được biết chính xác những ứng dụng nào đang kết nối, đồng thời giữ quyền chủ động trong việc kiểm soát dữ liệu chia sẻ.

Đưa Personal Intelligence lên ô tô được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Gemini vào không gian di chuyển. Thay vì phải thao tác thủ công qua nhiều ứng dụng, tài xế giờ đây có thể truy vấn thông tin cá nhân hoàn toàn bằng giọng nói. Tuy nhiên, tính thực tế của tính năng này vẫn phụ thuộc lớn vào độ chính xác của dữ liệu và khả năng phản hồi theo đúng ngữ cảnh thực tế.

Bên cạnh đó, việc tương tác qua giọng nói chỉ giảm thiểu chứ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xao nhãng khi cầm lái. Tài xế vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa cho tình huống giao thông, tránh phụ thuộc hoặc tương tác quá nhiều với trợ lý AI trong những điều kiện di chuyển phức tạp.