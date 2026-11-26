Google đối mặt vụ kiện 146 triệu USD tại Malaysia
Ngày 25-11, Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) thông báo đã khởi kiện Google trong 2 vụ riêng biệt, yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu ringgit (gần 146 triệu USD) do chậm xử lý nội dung độc hại trên YouTube.
Vụ kiện thứ nhất liên quan đến việc Google chưa có biện pháp thỏa đáng đối với hàng nghìn nội dung về cờ bạc trực tuyến và lừa đảo.
Theo MCMC, từ ngày 1-1 đến 28-10, cơ quan này đã gửi 73.703 báo cáo vi phạm tới YouTube, phần lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Trong đó, khoảng 4.950 báo cáo về cờ bạc chưa được phản hồi, 1.468 trường hợp quá thời hạn 30 ngày và 35 trường hợp phải chờ hơn 90 ngày mới được phản hồi hoặc gỡ bỏ.
Vụ kiện thứ hai liên quan đến việc YouTube không gỡ bỏ các bài đăng của một blogger Malaysia bị cáo buộc sai sự thật và mang tính phỉ báng.
MCMC cho biết khoản bồi thường nhằm bù đắp chi phí huy động nguồn lực xử lý hơn 50.000 nội dung bị coi là độc hại. Google chưa đưa ra phản hồi về 2 vụ kiện.
Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD tại Malaysia trong giai đoạn 2027-2028, tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển năng lượng sạch và đào tạo lao động.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/google-doi-mat-vu-kien-146-trieu-usd-tai-malaysia-post139614.html