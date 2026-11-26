Trụ sở của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Vụ kiện thứ nhất liên quan đến việc Google chưa có biện pháp thỏa đáng đối với hàng nghìn nội dung về cờ bạc trực tuyến và lừa đảo.

Theo MCMC, từ ngày 1-1 đến 28-10, cơ quan này đã gửi 73.703 báo cáo vi phạm tới YouTube, phần lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Trong đó, khoảng 4.950 báo cáo về cờ bạc chưa được phản hồi, 1.468 trường hợp quá thời hạn 30 ngày và 35 trường hợp phải chờ hơn 90 ngày mới được phản hồi hoặc gỡ bỏ.

Vụ kiện thứ hai liên quan đến việc YouTube không gỡ bỏ các bài đăng của một blogger Malaysia bị cáo buộc sai sự thật và mang tính phỉ báng.

MCMC cho biết khoản bồi thường nhằm bù đắp chi phí huy động nguồn lực xử lý hơn 50.000 nội dung bị coi là độc hại. Google chưa đưa ra phản hồi về 2 vụ kiện.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD tại Malaysia trong giai đoạn 2027-2028, tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển năng lượng sạch và đào tạo lao động.