Google đối mặt nguy cơ phải nộp phạt 1,49 tỷ euro tại châu Âu

Ngày 12/11, Cố vấn pháp lý Juliane Kokott cho rằng quyết định của Tòa án chung EU về việc hủy khoản phạt đối với Google cần được xem xét lại. Vụ việc liên quan đến cáo buộc tập đoàn công nghệ Mỹ sử dụng vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến để hạn chế đối thủ cạnh tranh.

Google có nguy cơ phải nộp phạt 1,49 tỷ euro tại châu Âu vì hành vi hạn chế cạnh tranh trong quảng cáo trực tuyến. Ảnh: Unsplash

Khoản phạt được Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra năm 2019, sau cuộc điều tra hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo AdSense của Google.

Theo EC, từ năm 2006 đến năm 2016, Google đưa vào hợp đồng với các website đối tác những điều khoản hạn chế quảng cáo của đối thủ. Một số quy định yêu cầu các website không được hiển thị quảng cáo tìm kiếm từ những công ty cạnh tranh hoặc phải dành vị trí ưu tiên cho quảng cáo của Google.

EC cho rằng những điều khoản này khiến các đối thủ khó tiếp cận khách hàng và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường quảng cáo trực tuyến.

Google đã phản đối quyết định xử phạt và đưa vụ việc ra tòa. Tháng 9/2024, Tòa án chung EU quyết định hủy khoản phạt 1,49 tỷ euro.

Tòa án vẫn giữ nguyên phần lớn nhận định của EC về hành vi hạn chế cạnh tranh của Google. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng EC chưa đánh giá đầy đủ một số yếu tố, đặc biệt là thời gian áp dụng các điều khoản hợp đồng và khả năng những quy định đó ngăn cản đối thủ cạnh tranh.

Không đồng tình với quyết định trên, EC tiếp tục kháng cáo lên CJEU vào tháng 12/2024, đề nghị xem xét lại phán quyết có lợi cho Google.

Quan điểm của bà Juliane Kokott là diễn biến bất lợi đối với Google, nhưng chưa đồng nghĩa tập đoàn phải nộp lại khoản tiền phạt. Ý kiến của cố vấn pháp lý không có tính ràng buộc và các thẩm phán CJEU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu tòa chấp nhận kháng cáo của EC, Google có thể phải chịu lại khoản phạt 1,49 tỷ euro. Kết quả vụ kiện cũng có ý nghĩa đối với nỗ lực của EU trong việc kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn và bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường kỹ thuật số.