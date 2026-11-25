Google Discover từ lâu là một trong những kênh đưa tin tức đến với người dùng mà không cần họ chủ động tìm kiếm. Chỉ cần mở ứng dụng Google hoặc trang có hỗ trợ Discover, người đọc có thể nhìn thấy những bài viết được đề xuất dựa trên sở thích và hoạt động trước đó.

Tuy nhiên, cách người dùng theo dõi các website trên Google đã có nhiều thay đổi. Trong tài liệu cập nhật ngày 19.11.2025, Google thông báo loại bỏ hướng dẫn về tính năng Follow cũ vì tính năng này không còn được hiển thị trong Discover. Thông tin dễ gây hiểu nhầm rằng Google đã ngừng hoàn toàn việc cho phép người đọc theo dõi các trang thông tin điện tử.

Thực tế, Google vẫn phát triển những công cụ khác để người dùng lựa chọn nguồn tin yêu thích. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở cách theo dõi và những vị trí mà nội dung của các nguồn được lựa chọn có thể xuất hiện.

Hình minh họa

Google bỏ Follow cũ, nhưng không ngừng cho người dùng theo dõi nguồn tin

Follow, có nghĩa là theo dõi, từng được Google triển khai trong trình duyệt Chrome, cho phép người dùng theo dõi những website yêu thích thông qua nguồn cấp nội dung RSS hoặc Atom. Đây là các định dạng giúp website tự động cung cấp thông tin về bài viết mới.

Khi sử dụng tính năng này, người đọc có thể cập nhật nội dung từ những trang đã chọn thông qua khu vực Following trong Chrome, thay vì phải truy cập từng website.

Đến ngày 19.11.2025, Google loại bỏ phần hướng dẫn dành cho Follow khỏi tài liệu Discover, đồng thời xác nhận tính năng cũ không còn được hiển thị.

Tuy nhiên, thay đổi này không đồng nghĩa Google xóa bỏ mọi hình thức theo dõi nguồn tin. Các công cụ mới có mục đích tương tự vẫn đang được phát triển, nhưng hoạt động theo cơ chế khác.

Một trong số đó là Search Profiles, tính năng tạo hồ sơ cho cơ quan xuất bản nội dung hoặc nhà sáng tạo trên Google. Hồ sơ này có thể tập hợp thông tin từ website cùng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Instagram, Facebook hoặc TikTok.

Khi người dùng theo dõi một Search Profile, những nội dung được liên kết với hồ sơ đó có thêm khả năng xuất hiện trong Google Discover của họ.

Ngoài ra, Google còn cung cấp Preferred Sources, hay Nguồn ưu tiên. Đây là tính năng cho phép người dùng lựa chọn những website muốn được ưu tiên hiển thị trong khu vực tin tức nổi bật trên Google Search.

Những nguồn đã được lựa chọn cũng có thể được gắn nhãn ưu tiên trong AI Overviews và AI Mode, hai tính năng tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo của Google.

Điểm cần phân biệt là Preferred Sources và Search Profiles phục vụ những cách tiếp cận khác nhau. Preferred Sources chủ yếu giúp người dùng ưu tiên nguồn tin trong kết quả tìm kiếm, còn Search Profiles hỗ trợ theo dõi nội dung từ một cơ quan xuất bản hoặc nhà sáng tạo trên nhiều nền tảng.

Việc lựa chọn một nguồn cũng không bảo đảm mọi bài viết của website đó sẽ được hiển thị. Google vẫn sử dụng các hệ thống đánh giá mức độ liên quan và chất lượng nội dung để đưa ra đề xuất phù hợp.

Website báo chí có bị ảnh hưởng lượng truy cập từ Google Discover?

Việc Google ngừng hỗ trợ cơ chế Follow cũ không đồng nghĩa các website báo chí sẽ mất khả năng xuất hiện trong Discover.

Theo hướng dẫn hiện hành, một bài viết có thể đủ điều kiện được Discover đề xuất nếu đã được Google lập chỉ mục và đáp ứng các chính sách nội dung của nền tảng. Website không bắt buộc phải có nút Follow hay một thẻ dữ liệu đặc biệt để tham gia.

Tuy nhiên, đủ điều kiện xuất hiện không có nghĩa bài viết chắc chắn được phân phối.

Google Discover hoạt động dựa trên việc đề xuất nội dung phù hợp với sở thích và hành vi của từng người dùng. Vì vậy, lượng truy cập từ kênh này thường biến động mạnh, nhất là với các chủ đề thời sự có mức độ quan tâm thay đổi theo ngày.

Đối với những website từng hướng dẫn độc giả sử dụng Follow cũ trong Chrome, việc tính năng ngừng hoạt động khiến các hướng dẫn đó không còn phù hợp. Chủ website cần kiểm tra những nút theo dõi, liên kết hoặc tài liệu hướng dẫn còn tồn tại trên trang để tránh gây nhầm lẫn.

Dù vậy, hiện chưa có số liệu công khai cho thấy việc loại bỏ Follow cũ trực tiếp khiến lượng truy cập Discover của các cơ quan báo chí giảm bao nhiêu.

Cũng cần phân biệt thay đổi tính năng với cập nhật thuật toán. Việc Google gỡ hướng dẫn Follow không phải thông báo về một đợt cập nhật hệ thống xếp hạng Discover.

Nếu website giảm lượng truy cập, người quản trị cần kiểm tra dữ liệu trong Google Search Console, đối chiếu số lần hiển thị, lượt nhấp và hiệu suất từng nhóm bài trước khi xác định nguyên nhân.

Báo điện tử cần làm gì để giữ độc giả trên Google?

Các thay đổi trong hệ thống theo dõi nguồn tin cho thấy việc xây dựng thương hiệu báo chí ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng tiếp cận độc giả.

Trước đây, nhiều website tập trung vào việc đưa bài viết xuất hiện trên Google Search và Discover. Tuy nhiên, một bài được đề xuất tới hàng trăm nghìn người chưa chắc khiến độc giả nhớ tên cơ quan báo chí đã đăng tải.

Những công cụ như Preferred Sources và Search Profiles tạo thêm cơ hội để người dùng chủ động lựa chọn nguồn thông tin họ quan tâm, thay vì chỉ đọc những bài được nền tảng đề xuất.

Với báo điện tử Việt Nam, những chuyên mục có nội dung cập nhật thường xuyên như kinh tế, thể thao, giáo dục, giao thông hoặc chính sách có thể tận dụng lợi thế này để hình thành thói quen theo dõi.

Chẳng hạn, độc giả quan tâm giá vàng có thể muốn thường xuyên đọc bảng giá mới, diễn biến thị trường và các bài phân tích. Người theo dõi thể thao có nhu cầu cập nhật lịch thi đấu, kết quả và thông tin về đội bóng yêu thích. Những sản phẩm được cập nhật chính xác, có chiều sâu sẽ tạo thêm lý do để người đọc quay lại.

Về kỹ thuật, các cơ quan báo chí có thể kiểm tra khả năng sử dụng Preferred Sources và Search Profiles, sau đó hướng dẫn độc giả lựa chọn nguồn tin thông qua những công cụ được Google hỗ trợ.

Tuy nhiên, không nên xem việc bổ sung nút theo dõi là biện pháp bảo đảm tăng lượng truy cập. Hiệu quả cần được đánh giá bằng dữ liệu thực tế, nhất là số độc giả quay lại, lượt truy cập trực tiếp và mức độ quan tâm đến từng chuyên mục.

Bên cạnh đó, website vẫn phải bảo đảm những yêu cầu cơ bản của Discover như tiêu đề phản ánh đúng nội dung, hình ảnh đại diện chất lượng cao và thông tin có giá trị đối với người đọc. Google khuyến nghị sử dụng ảnh liên quan, có chiều rộng tối thiểu 1.200 pixel và cho phép hiển thị bản xem trước lớn.

Về lâu dài, các cơ quan báo chí cũng cần phát triển những kênh tiếp cận độc giả mà mình chủ động quản lý, chẳng hạn bản tin email, thông báo ứng dụng hoặc các chuyên mục tra cứu thường xuyên.

Việc Google loại bỏ Follow cũ cho thấy các công cụ phân phối nội dung có thể thay đổi theo thời gian. Trong khi đó, nhu cầu được tiếp cận nguồn tin đáng tin cậy vẫn tồn tại. Những trang thông tin điện tử duy trì được chất lượng thông tin và tạo thói quen đọc thường xuyên sẽ có nhiều cơ hội giữ chân độc giả, dù Google tiếp tục điều chỉnh cách hiển thị nội dung.