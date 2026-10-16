Google điều chỉnh kết quả tìm kiếm AI, tăng cơ hội tiếp cận báo chí

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bước đi này được đưa ra trong bối cảnh các thương hiệu và cơ quan báo chí cảnh báo lượng truy cập sụt giảm mạnh do người dùng ngày càng nhận câu trả lời trực tiếp từ AI thay vì nhấp vào các đường dẫn.

Theo thông báo của Google, các đường dẫn đến nội dung liên quan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và ở vị trí nổi bật hơn trong phần trả lời do AI tạo ra. Công ty cũng mở rộng trên toàn cầu tính năng hiển thị đường dẫn dạng băng chuyền, gồm các thẻ tin có tiêu đề và hình ảnh, ngay bên dưới phần tóm tắt do AI cung cấp.

Thuật toán của Google sẽ ưu tiên các bài viết từ những trang tin mà người dùng đã lựa chọn là nguồn thông tin ưu tiên. Hệ thống cũng có thể đưa vào kết quả các nội dung phù hợp từ bài đăng trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến. Bên cạnh đó, những đường dẫn được đặt ở cuối phần tóm tắt do AI tạo ra sẽ được trình bày nổi bật, hấp dẫn hơn nhằm khuyến khích người dùng tìm hiểu sâu hơn.

Google đã từng bước tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm trong hơn 2 năm qua. Tháng 5/2024, công ty ra mắt tính năng AI Overviews, cung cấp câu trả lời tóm tắt cho truy vấn của người dùng thay vì chủ yếu hiển thị danh sách đường dẫn như trước đây. Đến tháng 3/2025, Google tiếp tục giới thiệu AI Mode, chế độ tìm kiếm riêng cung cấp câu trả lời chi tiết hơn và nhiều đường dẫn tham khảo hơn.

Theo Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai, AI Overviews có hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy việc thay thế kết quả tìm kiếm truyền thống bằng các bản tóm tắt do AI tạo ra khiến người dùng ít nhấp vào những đường dẫn được đề xuất hơn. Theo báo cáo của công ty tư vấn Chartbeat, lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức đã giảm 40% trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026.

Tháng 8 năm nay, Hiệp hội Báo chí hằng ngày Pháp (Apig) đã đề nghị Cơ quan Cạnh tranh Pháp xem xét việc sử dụng các bản tóm tắt do AI tạo ra, cho rằng cách thức này vi phạm các thỏa thuận với các cơ quan báo chí đạt được hồi năm 2022.