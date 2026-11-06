Google đầu tư 17 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu ở Wyoming

Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Nỗ lực đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) này diễn ra bất chấp sự phản đối lớn đối với việc mở rộng trung tâm dữ liệu ngày càng gia tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Theo kế hoạch, trung tâm nghiên cứu của Google sẽ được xây dựng với sự hợp tác của Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power và Related Digital. Dự án sẽ được cung cấp năng lượng một phần bởi hệ thống pin nhiên liệu công suất 702 megawatt theo kế hoạch, được trang bị công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Pin nhiên liệu sẽ do Bloom Energy cung cấp.

Wyoming là một thành trì của đảng Cộng hòa, nơi Tổng thống Donald Trump đã giành được hơn 70% số phiếu bầu tổng thống năm 2024.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá lại tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Microsoft đã từ chối mở rộng thỏa thuận trung tâm dữ liệu tại Texas với nhà cung cấp điện toán đám mây AI Nscale, trong khi Bloomberg News cũng thông báo ý định siết chặt việc giám sát một số dự án trung tâm dữ liệu từ các nhà cung cấp điện toán đám mây thế hệ mới như Nebius, IREN và Nscale.

Trong một diễn biến khác, Liên minh Hợp tác Trung tâm dữ liệu có trách nhiệm, gồm các "đại gia" công nghệ như Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia và Anthropic, cùng với các tổ chức môi trường uy tín như Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC), Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WWF) và Sierra Club, đang đàm phán về các biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu.

Liên minh bắt đầu tổ chức các cuộc họp vào tháng 9 và sẽ tiếp tục đến tháng 2/2027, được hỗ trợ bởi Quỹ Rockefeller, một tổ chức từ thiện, và Invest in Our Future, một tổ chức liên kết với quỹ này.

Các trung tâm dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển AI, nhưng đã gây bức xúc cho nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Cử tri tại hàng chục thành phố của Mỹ đã thông qua các hạn chế hoặc lệnh cấm hoàn toàn đối với các trung tâm dữ liệu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Việc các ứng cử viên phản đối mở rộng trung tâm dữ liệu giành chiến thắng trong các cuộc đua quan trọng ở Texas và Georgia trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã làm gia tăng lo ngại rằng sự phản kháng chính trị có thể làm phức tạp sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp này.

Theo tổ chức bách khoa toàn thư trực tuyến Ballotpedia, trong số 41 dự luật liên quan đến trung tâm dữ liệu được đưa ra bỏ phiếu trong tuần này, tất cả trừ một dự luật đều phản đối trung tâm dữ liệu.