Google đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, gắn với nguồn điện 702 MW

Ngày 5/11/2026, Google công bố kế hoạch đầu tư dài hạn 17 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu đầu tiên của hãng tại bang Wyoming, Mỹ. Dự án triển khai tại hạt Laramie, với sự tham gia của Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power (AEP) và Related Digital.

Đáng chú ý, Google cam kết thanh toán toàn bộ chi phí điện năng tiêu thụ tại trung tâm dữ liệu, đồng thời chịu những khoản đầu tư hạ tầng phát sinh trực tiếp từ hoạt động mở rộng của doanh nghiệp.

Theo công bố, Google đã ký hợp đồng với AEP để phát triển hệ thống pin nhiên liệu (fuel cell) công suất 702 MW, sử dụng khí tự nhiên kết hợp công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS). Đây được giới thiệu là dự án pin nhiên liệu quy mô thương mại tích hợp CCS lớn nhất thuộc loại hình này đang được lên kế hoạch.

Hệ thống pin nhiên liệu do Bloom Energy sản xuất tại Mỹ, chuyển đổi năng lượng hóa học của khí tự nhiên thành điện thông qua phản ứng điện hóa, thay vì đốt nhiên liệu trực tiếp.

Theo thông báo ngày 14/10, AEP dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào dự án nguồn điện 702 MW, với hợp đồng mua bán điện thời hạn 20 năm dành cho Google. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2026 và vận hành toàn bộ vào cuối năm 2028.

Như vậy, 702 MW là công suất dự kiến của hệ thống phát điện, không phải công suất trung tâm dữ liệu đã đi vào hoạt động. Khoản đầu tư 17 tỷ USD của Google cũng là kế hoạch dài hạn, chưa đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã giải ngân.

Về môi trường, Google cho biết công nghệ CCS sẽ thu giữ phần lớn khí thải carbon và lưu trữ lâu dài dưới lòng đất tại Eastern Wyoming Sequestration Hub do Tallgrass phát triển.

Ngoài nguồn điện pin nhiên liệu, trung tâm dữ liệu còn sử dụng điện từ các máy phát điện chạy khí tự nhiên của Tallgrass Energy và Black Hills Energy. Google đang nghiên cứu kỹ thuật để đánh giá khả năng tích hợp CCS vào các turbine khí chu trình hỗn hợp của Tallgrass.

Đối với tài nguyên nước, doanh nghiệp lựa chọn giải pháp làm mát bằng không khí nhằm hạn chế áp lực lên nguồn nước địa phương.

Google cũng dự kiến hỗ trợ giáo dục, đào tạo nhân lực và phát triển cộng đồng tại Wyoming. Tuy nhiên, hiệu quả giảm phát thải thực tế, tiến độ hoàn thành trung tâm dữ liệu và tác động kinh tế vẫn cần được kiểm chứng trong quá trình triển khai.

Dự án tại Wyoming cho thấy xu hướng gắn đầu tư trung tâm dữ liệu với phương án cung cấp điện và trách nhiệm chi trả hạ tầng. Đây cũng là vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam khi thu hút các dự án trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo có nhu cầu sử dụng điện lớn.