Google đầu tư 15 tỷ USD vào Malaysia: Bước đi chiến lược trong cuộc đua công nghệ

Khoản đầu tư 15 tỷ USD của Google được kỳ vọng tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế Malaysia theo hướng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn hơn. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/11, tại Kuala Lumpur, Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào Malaysia trong hai năm 2027-2028, tập trung phát triển các tổ hợp trung tâm dữ liệu quy mô lớn, mở rộng hạ tầng điện toán đám mây, phát triển năng lượng sạch, bảo đảm nguồn nước và đào tạo nhân lực công nghệ.

Thông báo được đưa ra với sự hiện diện của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và bà Ruth Porat, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Alphabet và Google. Đây là một trong những cam kết đầu tư công nghệ đáng chú ý nhất tại Malaysia, đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ của Google tại thị trường Đông Nam Á.

Bước chuyển chiến lược của Google tại Malaysia

Khoản đầu tư mới tiếp nối dự án 2 tỷ USD được Google công bố tháng 5/2024 nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên và khu vực điện toán đám mây Google Cloud tại Elmina Business Park, bang Selangor. Đến tháng 11/2026, trung tâm dữ liệu tại Elmina đã đi vào hoạt động; Google tiếp tục lên kế hoạch phát triển các tổ hợp mới tại Selangor và Negeri Sembilan.

Diễn biến này cho thấy Malaysia đang chuyển từ địa điểm đầu tư ban đầu thành một trung tâm hạ tầng chiến lược trong mạng lưới hoạt động dài hạn của tập đoàn.

Theo tính toán do Google công bố, riêng giai đoạn xây dựng 2027-2028, các dự án mới dự kiến đóng góp trung bình 1,1 tỷ USD mỗi năm cho GDP Malaysia, hỗ trợ hơn 37.000 việc làm mỗi năm và tạo ra khoảng 378 triệu USD thu nhập lao động bình quân hằng năm.

Khi đi vào vận hành, các cơ sở này được dự báo duy trì hơn 9.000 việc làm trong nền kinh tế, với mức lương bình quân cao hơn 45% so với mức trung vị quốc gia.

Malaysia trong tính toán chiến lược của Google

Trước hết, quyết định đầu tư xuất phát từ sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu hạ tầng phục vụ AI và điện toán đám mây. Sự phát triển của AI tạo sinh đang làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ, khi lợi thế cạnh tranh không còn chỉ nằm ở phần mềm và thuật toán mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng tiếp cận năng lực tính toán, điện năng và hạ tầng truyền tải dữ liệu. Các tập đoàn công nghệ vì vậy phải mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin, triển khai mô hình AI và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

Malaysia có lợi thế đáng kể nhờ vị trí nằm gần Singapore, trung tâm tài chính, công nghệ và kết nối dữ liệu quan trọng của khu vực. Trong khi Singapore có thế mạnh về hệ sinh thái doanh nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, các hạn chế về quỹ đất, chi phí và nguồn cung năng lượng khiến việc phát triển những trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại đây gặp nhiều ràng buộc. Malaysia, đặc biệt là khu vực phía nam bán đảo và vùng đô thị Kuala Lumpur mở rộng, có khả năng cung cấp mặt bằng công nghiệp và điều kiện phát triển hạ tầng với quy mô lớn hơn.

Từ góc độ kinh doanh, Google có thể tận dụng Malaysia làm nơi triển khai năng lực tính toán quy mô lớn, đồng thời phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước và khu vực. Đây là cách tiếp cận kết hợp giữa tối ưu hóa chi phí vận hành và mở rộng thị trường, thay vì chỉ đơn thuần chuyển dịch cơ sở vật chất từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Một yếu tố khác là nền tảng công nghiệp tương đối phát triển của Malaysia. Quốc gia này đã hình thành hệ sinh thái điện tử, bán dẫn, kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất trong nhiều thập kỷ. Mặc dù sản xuất bán dẫn và vận hành trung tâm dữ liệu là hai lĩnh vực khác nhau, Malaysia vẫn có khả năng tận dụng đội ngũ kỹ sư, nhà thầu kỹ thuật điện, cơ khí và mạng lưới cung ứng hiện có để phát triển ngành công nghiệp hạ tầng số.

Đáng chú ý, Google cho biết đã hợp tác với hơn 80 doanh nghiệp và tổ chức Malaysia trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng mạng, thiết bị điện, làm mát và dịch vụ vận hành. Điều này cho thấy tập đoàn không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở riêng mà còn từng bước hình thành chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động lâu dài tại địa phương.

Tính toán địa kinh tế và chiến lược đa dạng hóa của các tập đoàn Mỹ

Ở cấp độ chiến lược, khoản đầu tư của Google cần được đặt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ Mỹ ngày càng chú trọng đa dạng hóa địa bàn đầu tư, giảm rủi ro tập trung hạ tầng tại một số thị trường và tăng khả năng ứng phó trước biến động thương mại, công nghệ và địa chính trị.

Malaysia nổi lên như một lựa chọn phù hợp nhờ môi trường kinh doanh tương đối mở, quan hệ kinh tế sâu rộng với cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời có khả năng duy trì hợp tác với nhiều đối tác trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn. Đối với Google, đầu tư vào Malaysia vừa giúp mở rộng hiện diện tại ASEAN, vừa tạo thêm một điểm tựa hạ tầng ngoài các trung tâm công nghệ truyền thống.

Tuy nhiên, không nên hiểu khoản đầu tư này đơn thuần là một động thái nhằm đối trọng với Trung Quốc. Những yếu tố thương mại như nhu cầu thị trường, khả năng tiếp cận năng lượng, hiệu quả vận hành và triển vọng tăng trưởng dịch vụ AI vẫn giữ vai trò quyết định. Yếu tố địa chính trị chủ yếu làm gia tăng giá trị chiến lược của việc đa dạng hóa địa điểm đầu tư.

Ở chiều ngược lại, Malaysia cũng đang tận dụng cạnh tranh giữa các tập đoàn và các nền kinh tế lớn để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Chính phủ Thủ tướng Anwar Ibrahim đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và nâng cấp năng lực sản xuất trong nước. Sự hiện diện của Google vì vậy có ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị vốn đầu tư, góp phần củng cố hình ảnh Malaysia như một điểm đến ổn định đối với các dự án công nghệ dài hạn.

Yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa khoản đầu tư

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Google là cam kết bổ sung hơn 1 GW công suất năng lượng sạch vào hệ thống điện Malaysia, đồng thời hợp tác với Tenaga Nasional Berhad (TNB) phát triển các dự án điện tái tạo. Google cũng cam kết thanh toán toàn bộ chi phí điện tiêu thụ và chi phí hạ tầng trực tiếp để kết nối các trung tâm dữ liệu với lưới điện.

Những cam kết này phản ánh thách thức ngày càng lớn của Malaysia trong việc cân bằng giữa thu hút đầu tư công nghệ và bảo đảm an ninh năng lượng. Theo Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia (PETRA), công suất điện cực đại mà ngành trung tâm dữ liệu tại bán đảo Malaysia có thể cần đến năm 2030 được dự báo đạt 8,39 GW, trong đó Johor chiếm 4,42 GW và Selangor khoảng 1,48 GW. Đây là nhu cầu công suất dự báo, không phải mức tiêu thụ điện thực tế hiện nay.

Báo cáo của Wood Mackenzie tháng 6/2026 cũng chỉ ra rằng trở ngại lớn của Malaysia không chỉ nằm ở khả năng sản xuất điện mà còn ở năng lực truyền tải, phân phối và kết nối lưới điện tại các khu vực tập trung trung tâm dữ liệu. Điều này đồng nghĩa với việc các dự án công nghệ có thể bị chậm tiến độ ngay cả khi tổng nguồn cung điện quốc gia vẫn tương đối đầy đủ.

Bên cạnh điện năng, nhu cầu sử dụng nước để làm mát máy chủ đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Google đã công bố các dự án bảo vệ lưu vực sông, cải thiện khả năng dự trữ nước và hỗ trợ xây dựng hạ tầng cấp nước tại Negeri Sembilan. Đầu tháng 11/2026, tập đoàn thông báo tài trợ 160 triệu USD cho hạ tầng nước dùng chung tại bang này. Các biện pháp trên vừa phục vụ yêu cầu vận hành, vừa góp phần giảm nguy cơ xung đột về tài nguyên với cộng đồng địa phương.

Malaysia cũng đang tận dụng cạnh tranh giữa các tập đoàn và các nền kinh tế lớn để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. (Nguồn: The Investor)

Nhìn rộng hơn, chính điện năng và nguồn nước có thể trở thành những yếu tố quyết định khả năng thu hút đầu tư công nghệ của Malaysia trong giai đoạn tiếp theo. Lợi thế về đất đai, nhân công và chính sách ưu đãi sẽ không còn đủ nếu hạ tầng thiết yếu không theo kịp tốc độ phát triển trung tâm dữ liệu.

Cơ hội nâng tầm vị thế?

Khoản đầu tư 15 tỷ USD của Google được kỳ vọng tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế Malaysia theo hướng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn hơn. Không chỉ mở rộng hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây, sự hiện diện của Google còn có thể thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực tài chính, logistics, sản xuất, giáo dục và dịch vụ công.

Đặc biệt, kế hoạch đào tạo khoảng 800.000 người Malaysia đến năm 2031 được kỳ vọng góp phần hình thành lực lượng lao động số, tạo nền tảng để quốc gia này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tạo ra giá trị thực chất cho nền kinh tế Malaysia. Trong khi công nghệ lõi, nền tảng AI và thiết bị tính toán tiên tiến vẫn chủ yếu nằm trong tay các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp nội địa có nguy cơ chỉ tham gia vào những khâu có giá trị gia tăng thấp như xây dựng, cung cấp năng lượng và dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhu cầu điện và nước ngày càng lớn cũng tạo thêm sức ép đối với hạ tầng và mục tiêu phát triển bền vững của nước này.

Trong bối cảnh đó, khoản đầu tư của Google vừa là cơ hội, vừa là phép thử đối với tham vọng đưa Malaysia trở thành trung tâm công nghệ số của Đông Nam Á.

Thành công của chiến lược này sẽ không chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư hay số lượng trung tâm dữ liệu, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu thành năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa và giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế. Đây cũng sẽ là yếu tố quyết định liệu Malaysia có thể tiến xa hơn vai trò một điểm đến của hạ tầng dữ liệu để trở thành một mắt xích có vị thế cao hơn trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.