Sau khi hãng hàng không Spirit Airlines dừng hoạt động vào tháng 5, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp này đã được đưa ra bán đấu giá, bao gồm phi đội bay nhỏ, các lượt cất hạ cánh tại sân bay LaGuardia cùng hàng chục năm dữ liệu làm việc nội bộ với 100 triệu email, 500 triệu tin nhắn Microsoft Teams, hồ sơ nhân sự và biểu mẫu thuế. Tập đoàn Google đã thắng thầu với mức giá 10 triệu USD nhằm khai thác nguồn dữ liệu nhân sự lớn này phục vụ cải thiện các sản phẩm AI.

Văn phòng của Google tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuy nhiên, công đoàn đại diện cho 5.500 tiếp viên hàng không bị ảnh hưởng bởi vụ phá sản đã nộp đơn phản đối lên tòa án liên bang Mỹ tại tiểu bang New York hồi tháng 8, cho rằng các biện pháp loại bỏ thông tin định danh do Google và Spirit cam kết là chưa đủ để bảo vệ quyền riêng tư người lao động. Chủ tịch Sara Nelson thuộc Hiệp hội Tiếp viên Hàng không nhấn mạnh đây là một ranh giới mới về quyền của người lao động khi quyền riêng tư và cuộc sống của con người bị biến thành hàng hóa.

Tại phiên tòa ngày 17/11, thẩm phán tòa án phá sản liên bang Mỹ đã chính thức chấp thuận các điều khoản sửa đổi sau khi Google đồng ý bổ sung những giới hạn mới đối với dữ liệu nhân sự, giúp công đoàn tiếp viên hàng không rút lại đơn phản đối.

Theo thỏa thuận sửa đổi, các dữ liệu nhạy cảm như hồ sơ y tế, thông tin khuyết tật, báo cáo mệt mỏi của phi cơ đoàn và bảng lương sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi giao dịch. Đại diện Spirit xác nhận dữ liệu sẽ trải qua quy trình loại bỏ định danh dưới sự giám sát của tòa án trước khi chuyển giao cho Google.

Bên cạnh đó, các luật sư cũng kiến nghị tòa án loại bỏ các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến bảo dưỡng động cơ và hệ thống điện tử hàng không để tránh rủi ro rò rỉ thông tin qua các sản phẩm AI.

Mặc dù việc bán dữ liệu khách hàng từng xảy ra trong các vụ phá sản như 23andMe (năm 2025) hay Enron (năm 2001), thương vụ của Spirit Airlines được xem là trường hợp đầu tiên một tập đoàn công nghệ mua lại khối lượng lớn dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp phá sản để sử dụng trong huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Theo các luật sư, vụ việc có thể mở ra một thị trường mới, trong đó dữ liệu doanh nghiệp phá sản trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành AI. Đáng chú ý, luật phá sản hiện hành của Mỹ chủ yếu quy định việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, nhưng chưa có cơ chế tương ứng để bảo vệ thông tin và quyền lợi của người lao động.