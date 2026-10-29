Google công bố mô hình AI Gemini 4 Carbon, tập trung vào lập trình và an ninh mạng

Theo Google, Gemini 4 Carbon là mô hình tiên tiến mạnh nhất của hãng hiện nay, nổi bật với khả năng bảo mật và xử lý các nhiệm vụ phức tạp kéo dài qua nhiều bước. Sản phẩm được giới thiệu chỉ hai tuần sau khi Google ra mắt Gemini 4 Argon.

Google cho biết tiến độ phát triển AI được đẩy nhanh nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu và chính những mô hình AI của hãng. Theo công bố, Gemini 4 Carbon đứng đầu bảng xếp hạng Artificial Analysis Intelligence Index phiên bản 5.0, với 59 điểm.

So với phiên bản trước, Carbon được cải thiện về phát triển ứng dụng web toàn diện, xử lý các tác vụ khoa học và hiểu dữ liệu đa phương thức.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, Google cho biết Gemini 4 Carbon đạt 88,2% trong bài đánh giá SEC-bench Pro về phát hiện lỗ hổng, 54,8% trên ExploitGym về khai thác lỗ hổng và 71% trên CWE-bench về khắc phục lỗ hổng bảo mật.

Hãng cũng cho biết các thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình cải thiện đáng kể khả năng tạo mã an toàn. Khi được sử dụng trong môi trường lập trình thực tế cùng các nhóm kỹ sư của Google, Carbon ghi nhận tỷ lệ sai lệch so với mục tiêu và đưa ra thông tin không có căn cứ thấp hơn.

Về độ tin cậy, Google tuyên bố Carbon giảm khoảng 50% các phát biểu thiếu căn cứ so với Argon trong thử nghiệm nội bộ. Khi không có đủ bằng chứng, mô hình có xu hướng nêu rõ giới hạn thông tin thay vì đưa ra câu trả lời không được xác thực.

Theo Google, Carbon còn có khả năng xác định nguồn thông tin phù hợp, phát hiện những điểm mâu thuẫn khi xử lý các tình huống chưa rõ ràng và cải thiện mức độ đáp ứng yêu cầu trong các quy trình gồm nhiều bước. So với phiên bản trước, mô hình giảm 26% tình trạng thực hiện vượt quá phạm vi nhiệm vụ và giảm 29% tình trạng xử lý chưa đầy đủ yêu cầu.

Google dự kiến cung cấp Gemini 4 Carbon cho các chuyên gia an ninh mạng ngay trong tuần này, trước khi mở rộng quyền truy cập tới lập trình viên, doanh nghiệp và người dùng phổ thông.

Việc ra mắt Gemini 4 Carbon cho thấy Google tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lập trình và bảo mật của các mô hình AI, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng tự động hóa công việc và ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng.