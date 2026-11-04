Google có thể khóa Search nếu trường học từ chối AI

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Chính sách mới đang làm dấy lên tranh luận về việc học sinh có bị buộc phải chấp nhận AI để tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm quen thuộc hay không.

Theo trang công nghệ 9to5Google ngày 3-11, Google đang triển khai các thiết lập AI mới dành cho trường học. Với tài khoản học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12), Gemini, Gemini Notebook, Gemini trong Classroom và Google Search sẽ mặc định bị tắt cho đến khi ban quản trị nhà trường chủ động kích hoạt.

Google cho biết các công cụ AI được thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh tư duy và tự giải quyết vấn đề, thay vì đưa ra đáp án ngay lập tức. Tính năng Guided Learning trên Gemini, Search và Classroom sẽ hướng dẫn người học từng bước thông qua các câu hỏi và gợi ý.

Chương trình thử nghiệm Guided Learning trên Search dự kiến triển khai trong tháng 11 tại một số trường ở Mỹ, trong khi tính năng tương tự trên Google Classroom được phát hành toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tắt toàn bộ tính năng AI cũng đồng nghĩa học sinh mất quyền truy cập Google Search, do công cụ tìm kiếm và các tính năng AI được Google tích hợp sâu.

Trả lời New York Times, Google cho biết đầu năm 2027, các trường sẽ có hai lựa chọn: sử dụng Search với AI Overviews và các tính năng AI khác, hoặc chuyển sang Guided Learning. Như vậy, nhà trường không có lựa chọn duy trì Search hoàn toàn không có AI.

Trước đó, các kế hoạch đưa AI vào trường học của Google từng vấp phải phản ứng từ một bộ phận giáo viên và phụ huynh.