Google cho tạo game chỉ bằng vài câu lệnh

Việc tạo một trò chơi từng đòi hỏi người làm phải biết lập trình, sử dụng game engine, xử lý đồ họa và hiểu hàng loạt cơ chế kỹ thuật.

Nay, chỉ với vài dòng mô tả, AI đã có thể dựng nhân vật, luật chơi, môi trường và cho người dùng chơi thử ngay trên trình duyệt.

Điều này đặt ra một câu hỏi ngày càng thực tế: nếu AI đã viết được game, lập trình viên game còn làm gì?

Hình minh họa.

Từ vài câu prompt đến một trò chơi có thể chơi ngay

Google ngày 7.10.2026 giới thiệu Playground, nền tảng thử nghiệm cho phép người dùng tạo, chơi và chia sẻ game trên trình duyệt mà không cần biết lập trình.

Thay vì mở một game engine rồi tự viết từng đoạn mã, người dùng có thể bắt đầu bằng cách mô tả trò chơi muốn tạo.

Chẳng hạn: “Tạo game đua xe 2D, người chơi phải né chướng ngại vật, nhặt năng lượng và đạt đích trong 60 giây”.

AI sẽ dựng phiên bản ban đầu để người dùng chơi thử ngay.

Nếu chưa ưng ý, người tạo có thể tiếp tục yêu cầu thay đổi luật chơi, vật lý, nhân vật, môi trường hoặc độ khó bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Quá trình này khá giống cách người dùng trò chuyện với chatbot, chỉ khác kết quả không còn là một đoạn văn mà là một sản phẩm tương tác.

Playground hiện được Google mở thử nghiệm tại Mỹ cho người từ 18 tuổi và chạy trực tiếp trên trình duyệt. Người dùng có thể giữ game ở chế độ riêng tư, gửi link cho bạn bè hoặc đăng lên thư viện cộng đồng.

Một số thể loại còn hỗ trợ bảng xếp hạng và chơi nhiều người.

Điều đáng chú ý hơn là Google đang hợp tác với Unity để mở rộng khả năng này.

Unity Spark, công cụ đang được thử nghiệm, hướng tới việc cho phép người dùng bắt đầu từ prompt nhưng sau đó tiếp tục xây dựng những trò chơi phức tạp hơn bằng engine Unity.

Thay vì chỉ tạo một mini game ngắn, mục tiêu dài hạn là đưa người dùng từ ý tưởng ban đầu tới một sản phẩm có đồ họa 3D, cơ chế gameplay chuyên nghiệp và khả năng phát hành rộng hơn.

Unity nhấn mạnh AI không chỉ được thiết kế để “bấm một nút rồi sinh ra game hoàn chỉnh”.

Người dùng vẫn phải chỉnh sửa, thử nghiệm, thay đổi thiết kế và hoàn thiện trải nghiệm.

Đây là một khác biệt quan trọng.

Một AI có thể tạo ra một game đua xe cơ bản trong vài phút, nhưng việc làm ra một trò chơi mà người dùng muốn chơi hàng chục hay hàng trăm giờ là bài toán hoàn toàn khác.

Google và Unity cũng không phải những công ty duy nhất đi theo hướng này.

Roblox đã đưa tính năng Build vào nền tảng của mình, cho phép người dùng biến mô tả bằng văn bản thành một trò chơi cơ bản.

Hệ thống có thể hỗ trợ tạo gameplay, môi trường, nhân vật, phong cách hình ảnh và âm thanh.

Sau khi triển khai thử, Roblox cho biết hàng nghìn trò chơi đã được tạo bằng công cụ này và phần lớn người dùng thử là những người trước đó chưa từng sử dụng Roblox Studio.

Đây có thể là thay đổi lớn nhất mà AI mang tới ngành game trong ngắn hạn: không phải xóa bỏ lập trình viên mà làm số người có khả năng tạo game tăng mạnh.

Trước đây, một người có ý tưởng nhưng không biết code thường phải tìm lập trình viên hoặc học game engine trước khi có thể tạo prototype.

Bây giờ, AI có thể đảm nhận bước kỹ thuật ban đầu.

Một học sinh có thể tạo trò chơi toán học.

Một giáo viên có thể làm game quiz cho lớp học.

Một người viết truyện có thể thử biến cốt truyện thành trải nghiệm tương tác.

Một nhóm startup có thể kiểm tra ý tưởng game trước khi bỏ tiền xây đội ngũ lớn.

Chi phí để đi từ “tôi có một ý tưởng” tới “đây là thứ có thể chơi thử” vì thế đang giảm rất nhanh.

AI làm prototype nhanh, nhưng game thương mại không chỉ là những dòng code

Đây cũng là lý do chưa thể từ Playground đi tới kết luận rằng nghề lập trình game sắp biến mất.

Lập trình chỉ là một phần của quá trình phát triển game.

Một trò chơi thương mại còn cần game design, đồ họa, hoạt ảnh, âm thanh, cân bằng gameplay, hệ thống dữ liệu, mạng, bảo mật, kiểm thử, tối ưu hiệu năng, kiếm tiền và vận hành sau khi phát hành.

Hãy lấy một game bắn súng trực tuyến làm ví dụ.

AI có thể nhanh chóng tạo nhân vật cầm súng, bản đồ, kẻ địch và hệ thống tính điểm.

Nhưng một sản phẩm thực tế còn phải giải quyết việc hàng nghìn người chơi kết nối cùng lúc, chống gian lận, đồng bộ vị trí, xử lý độ trễ mạng, lưu tài khoản, cập nhật vật phẩm và bảo vệ dữ liệu.

Chỉ một lỗi nhỏ trong hệ thống mạng có thể khiến trải nghiệm nhiều người chơi gần như không sử dụng được.

Một game nhập vai còn phức tạp hơn.

Nhà phát triển phải quyết định cách nhân vật tiến bộ, tỷ lệ rơi vật phẩm, kinh tế trong game, độ khó, nhiệm vụ và cách giữ người chơi ở lại mà không khiến trò chơi trở nên nhàm chán hoặc quá phụ thuộc vào trả tiền.

Những vấn đề này không có một “đáp án đúng” đơn giản để AI sao chép.

Chúng liên quan tới thiết kế, tâm lý người chơi và hàng nghìn quyết định nhỏ được điều chỉnh sau nhiều vòng thử nghiệm.

Game cũng là một hệ thống rất động.

Một tính năng mới có thể vô tình phá vỡ một tính năng khác.

Nhân vật được tăng sức mạnh quá mức có thể làm mất cân bằng cả hệ thống chiến đấu.

Một bản đồ đẹp có thể khiến tốc độ khung hình giảm trên điện thoại cấu hình thấp.

AI có thể hỗ trợ tìm lỗi, viết code hoặc đề xuất cách sửa, nhưng con người vẫn phải hiểu toàn bộ kiến trúc để đánh giá thay đổi đó có phù hợp với sản phẩm hay không.

Ngay Roblox, dù đầu tư mạnh vào AI, cũng không chỉ dùng mô hình “prompt một lần rồi xong”.

Công ty đã phát triển chế độ lập kế hoạch cho AI Assistant, trong đó hệ thống đọc cấu trúc game, đặt câu hỏi lại với nhà phát triển rồi tạo kế hoạch chỉnh sửa có thể kiểm tra trước khi thực hiện.

Lý do khá rõ: yêu cầu ngắn của con người thường không đủ để diễn tả chính xác một hệ thống phần mềm phức tạp.

Google Playground cũng đang được gọi là nền tảng thử nghiệm chứ chưa phải công cụ thay thế một studio chuyên nghiệp.

Unity Spark đang ở giai đoạn thử nghiệm và chính Unity mô tả hướng đi của họ là giúp người dùng tạo, chỉnh, hoàn thiện rồi phát hành, thay vì để AI tự làm toàn bộ.

Có thể hình dung AI tạo game hiện tại giống công cụ giúp dựng bản nháp cực nhanh.

Nó đặc biệt mạnh trong giai đoạn prototype.

Thay vì lập trình viên mất vài ngày xây một cơ chế thử nghiệm, người thiết kế có thể dùng AI tạo nó trong vài phút rồi quyết định ý tưởng có đáng theo đuổi hay không.

Những ý tưởng không hiệu quả có thể bị loại rất sớm.

Studio nhờ vậy dành nhân lực cho các phần có giá trị hơn.

Khảo sát State of the Game Industry 2026 với hơn 2.300 người trong ngành cho thấy 36% chuyên gia đã sử dụng AI tạo sinh trong công việc.

Cách dùng phổ biến nhất là nghiên cứu hoặc brainstorm ý tưởng. Hỗ trợ code cũng đã trở thành một trong những ứng dụng lớn, cùng với các công việc hằng ngày và làm prototype.

Điều này cho thấy AI đang trở thành công cụ trong pipeline làm game trước khi trở thành người thay thế toàn bộ pipeline.

Nghề lập trình game có thể không biến mất, nhưng người làm nghề sẽ phải thay đổi

Nếu AI tiếp tục tiến nhanh, phần chịu tác động mạnh nhất có thể là những công việc lập trình lặp lại hoặc mang tính khuôn mẫu.

Một lập trình viên trước đây phải viết lại hệ thống inventory cơ bản, menu, camera, hành vi NPC đơn giản hoặc đoạn mã kết nối các thành phần có thể để AI tạo bản đầu tiên.

Người làm nghề sẽ dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra, điều chỉnh và thiết kế hệ thống lớn.

Có thể xuất hiện một cách phân công mới.

AI viết phần boilerplate.

Con người quyết định kiến trúc.

AI tạo prototype.

Con người đánh giá gameplay.

AI tìm lỗi.

Con người quyết định lỗi nào quan trọng và cách sửa không làm hỏng hệ thống khác.

Điều này khá giống những gì đang xảy ra trong nhiều lĩnh vực phần mềm.

Khi máy tính tự động hoàn thành những bước nhỏ, năng suất của một lập trình viên có thể tăng lên nhưng kỳ vọng đối với họ cũng tăng theo.

Một studio trước đây cần 10 người để làm prototype có thể chỉ cần 5 người.

Nhưng 5 người đó phải hiểu cả code, game design, AI tools và quy trình sản xuất rộng hơn.

Người mới vào nghề có thể gặp một nghịch lý.

Những nhiệm vụ đơn giản từng giúp junior programmer học nghề lại chính là phần dễ được AI đảm nhận trước.

Nếu công ty không còn cần nhiều nhân sự chỉ để viết các đoạn code cơ bản, con đường từ người mới tới kỹ sư giàu kinh nghiệm có thể thay đổi.

Đổi lại, AI cũng mở cửa cho một nhóm hoàn toàn mới.

Một designer không giỏi code có thể tự tạo prototype.

Một họa sĩ có thể thử cơ chế gameplay trước khi tìm programmer.

Một nhóm indie hai hoặc ba người có thể làm dự án trước đây cần đội ngũ lớn hơn.

Vì thế số lượng người tạo game có thể tăng ngay cả khi số lập trình viên cần cho mỗi dự án giảm.

Một nguy cơ khác là lượng game chất lượng thấp bùng nổ.

Nếu việc tạo một trò chơi chỉ cần vài câu prompt, các kho ứng dụng và nền tảng game có thể phải đối mặt với hàng nghìn sản phẩm giống nhau, được tạo nhanh chỉ để thử kiếm lượt tải hoặc doanh thu quảng cáo.

Roblox và Google đều đã phải tính tới cơ chế xếp hạng, đánh giá cộng đồng, kiểm duyệt và kiểm tra an toàn.

Trong tương lai, câu hỏi khó có thể không còn là “ai có thể làm game?”.

Câu hỏi sẽ trở thành: “trong hàng triệu game được AI tạo ra, game nào đáng để chơi?”.

Khi đó, kỹ năng quan trọng của nhà phát triển lại dịch chuyển sang hướng khác: tạo ra ý tưởng độc đáo, xây trải nghiệm có chiều sâu, hiểu người chơi và duy trì chất lượng trong thời gian dài.

AI rất giỏi học từ những gì đã tồn tại.

Nhưng một trò chơi thành công thường cần một ý tưởng hoặc cách kết hợp khiến người chơi cảm thấy mới.

Đó là lý do lãnh đạo Unity nhấn mạnh rằng yêu cầu AI tạo lại một trò chơi đã có không biến người dùng thành một nhà sáng tạo lớn.

Công cụ có thể hạ thấp rào cản kỹ thuật, nhưng nó không tự tạo ra tầm nhìn sáng tạo.

Trong ngắn hạn, vì vậy, AI khó khiến nghề lập trình game “biến mất”.

Kịch bản thực tế hơn là ranh giới nghề nghiệp sẽ thay đổi.

Lập trình viên sẽ viết ít code thủ công hơn ở những phần quen thuộc nhưng phải hiểu hệ thống rộng hơn, kiểm soát AI tốt hơn và tập trung vào những bài toán mà công cụ tự động chưa giải quyết ổn định.

Cùng lúc đó, những người chưa từng viết code sẽ lần đầu bước vào quá trình tạo game.

Google Playground có thể chỉ là một nền tảng thử nghiệm, nhưng thông điệp phía sau khá rõ: ngành game đang tiến tới thời điểm ý tưởng quan trọng hơn rất nhiều so với khả năng gõ từng dòng lệnh.

Và khi việc tạo bản demo trở nên dễ như mô tả bằng lời, lợi thế của một lập trình viên sẽ không còn nằm ở chuyện “biết code còn người khác không biết”.

Lợi thế sẽ nằm ở việc biết dùng code, AI và tư duy thiết kế để biến một bản demo thành trò chơi mà người khác thực sự muốn tiếp tục chơi.