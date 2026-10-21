Google chi trả điện mặt trời 440 MW và pin lưu trữ 1.400 MWh tại Mỹ

Ngày 19/10/2026, Công ty điện lực Entergy Arkansas (Mỹ) công bố thỏa thuận mở rộng cung cấp điện cho khu trung tâm dữ liệu của Google tại West Memphis, bang Arkansas. Kế hoạch bao gồm bổ sung nguồn điện mặt trời, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và nâng cấp lưới truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của hạ tầng công nghệ.

Đây là giai đoạn thứ hai trong quan hệ hợp tác giữa Entergy Arkansas và Google, hướng tới hoàn thiện kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đã công bố trước đó.

Bổ sung 440 MW điện mặt trời và 1.400 MWh lưu trữ

Theo Entergy Arkansas, phương án mở rộng bao gồm hai hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) với tổng dung lượng 1.400 MWh.

Trong đó, hệ thống BESS tại khu vực Driver Solar, gần thành phố Osceola, có dung lượng 1.000 MWh. Hệ thống thứ hai đặt tại Jones Mill, gần Hot Springs, có dung lượng 400 MWh. Cả hai dự kiến được đưa vào vận hành trong năm 2028.

Bên cạnh các hệ thống lưu trữ, Entergy Arkansas dự kiến thực hiện hợp đồng mua bán điện (PPA) đối với 440 MWac điện mặt trời từ dự án Big Island đang xây dựng tại hạt Mississippi, bang Arkansas.

Việc bổ sung nguồn điện mặt trời này được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Dịch vụ công Arkansas trong quá trình xem xét hồ sơ trước đó.

Hệ thống điện mặt trời, pin lưu trữ năng lượng (BESS) và hạ tầng truyền tải phục vụ trung tâm dữ liệu Google tại Mỹ. Ảnh AI

Về hạ tầng truyền tải, kế hoạch bao gồm mở rộng trạm biến áp Galet gần West Memphis và xây dựng hai đường dây truyền tải 230 kV phục vụ khu trung tâm dữ liệu mở rộng.

Kết hợp với dự án điện mặt trời và lưu trữ Arkansas Cypress đang xây dựng tại hạt Jefferson, các nguồn điện liên quan dự kiến bổ sung hơn 1.000 MW công suất điện mặt trời và 2.800 MWh dung lượng lưu trữ cho hệ thống điện của Entergy Arkansas.

Google chịu chi phí đầu tư, khách hàng được kỳ vọng tiết kiệm 500 triệu USD

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là cơ chế phân bổ chi phí giữa khách hàng sử dụng điện quy mô lớn và hệ thống điện địa phương.

Theo Entergy Arkansas, Google sẽ chi trả khoảng 600 triệu USD vốn đầu tư dự kiến cho các hạng mục bổ sung, đồng thời chịu chi phí hợp đồng mua bán điện mặt trời theo thỏa thuận mới.

Doanh nghiệp điện lực khẳng định các nguồn điện bổ sung sẽ không được thu hồi chi phí thông qua cơ chế phụ thu Generating Arkansas Jobs Act Rider.

Entergy Arkansas ước tính giai đoạn mở rộng có thể mang lại ít nhất 500 triệu USD lợi ích tiết kiệm cho khách hàng trong vòng 20 năm, bắt đầu từ năm 2028.

Con số này bổ sung cho khoản lợi ích 1,6 tỷ USD đã được công bố trong giai đoạn hợp tác đầu tiên. Tổng lợi ích dự kiến của hai giai đoạn đạt khoảng 2,1 tỷ USD, góp phần giảm gánh nặng chi phí cố định cho khoảng 738.000 khách hàng sử dụng điện của Entergy Arkansas.

Tuy nhiên, đây là mức lợi ích dự báo của doanh nghiệp, chưa phải khoản tiết kiệm đã thực hiện.

Dự án còn chờ phê duyệt của cơ quan quản lý

Entergy Arkansas cho biết phương án mở rộng sẽ được trình Ủy ban Dịch vụ công Arkansas xem xét, phê duyệt. Các điều khoản hợp đồng sẽ được cung cấp cho cơ quan quản lý và các bên có thẩm quyền phục vụ quá trình thẩm định.

Nếu được thông qua, các hạng mục mở rộng dự kiến bắt đầu phục vụ trong năm 2028. Như vậy, công bố ngày 19/10 mới xác nhận phương án đầu tư và cơ chế chi trả, chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý hoặc đi vào vận hành.

Thỏa thuận giữa Google và Entergy Arkansas cũng đặt ra vấn đề đáng quan tâm trong phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu: doanh nghiệp tiêu thụ điện quy mô lớn cần tham gia chi trả như thế nào cho nguồn phát, hệ thống lưu trữ và lưới điện bổ sung.

Đây là kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển trung tâm dữ liệu, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và xây dựng cơ chế phân bổ chi phí đầu tư hệ thống điện, nhằm hạn chế việc chuyển gánh nặng tài chính từ các phụ tải lớn sang những khách hàng sử dụng điện khác.